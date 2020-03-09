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09.03.2020 - 09:11 | | FANATİK

Fenerbahçe'ye Garry Rodrigues müjdesi

Sakatlığını atlatan ve geçen hafta düz koşulara başlayan Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Garry Rodrigues'in bu hafta takım çalışmalarına katılacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Garry Rodrigues, en son 21. haftadaki Alanyaspor mücadelesinde görev yaptı. Ardından sakatlık yaşayan Rodrigues, ligde Ankaragücü, Galatasaray, Antalya ve Denizli maçlarını kaçırdı.

29 yaşındaki kanat oyuncusu geçen hafta düz koşulara başlamıştı. Rodrigues’in bu hafta takım çalışmalarına katılacağı öğrenildi. Yeşil Burun Adalı futbolcunun Konyaspor maçına kadar hazır hale gelmesi bekleniyor.

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