Fenerbahçe'ye golünü atan Lobzhanidze: ‘Biz çok iyiydik’

ONUR DİNÇER

Ankaragücü’nün Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada attığı golle Başkent ekibinin galibiyetinde büyük pay sahibi olan yeni transfer Saba Lobzhanidze, Milliyet’in sorularını yanıtladı.



Gürcü futbolcu “Takım olarak bu maçta çok iyi bir performans ortaya koyduk. Taktik açıdan çok iyiydik. Boş alanları kovaladık, iyi kontrataklar gerçekleştirdik. Fenerbahçe kötüydü diyemem, biz çok iyiydik. Bu yüzden bu sonuç ortaya çıktı. Ankaragücü formasıyla ilk maçımda iki topum direkten dönmüş, büyük hayal kırıklığı yaşamıştım. İlk golümü Fenerbahçe gibi büyük bir takıma karşı kaydetmek beni çok mutlu etti” dedi.

Ara transferde 15 futbolcuyu birden katarak dikkatleri üzerine çeken Ankaragücü’nde kadroya katılan bu isimlerden bir tanesi olan 25 yaşındaki futbolcu “Bu kadar çok oyuncunun aynı anda transfer edilmesi açıkçası beni biraz şaşırttı. Ancak sonra gördüm ki hepsi çok kaliteli futbolcular. Bu kadar yeni isim kısa sürede kaynaştı. Soyunma odasında iyi bir ortam var, herkes birbirine karşı çok iyi davranıyor. Ligde kalacak kalitemiz var, Ankaragücü küme düşmeyecek” diye konuştu.



‘Atmosfer etkiledi’

Türkiye’de kendisini en çok etkileyen şeyin stadyumlar olduğunu belirten Lobzhanidze şöyle devam etti: “Statlardaki atmosfer beni çok etkiledi. Müthiş, çılgın bir ortam var. Aslında Türkiye’de böyle olduğunu, bu ligi de takip ettiğim için biliyordum ama bizzat yaşayınca farklı oluyor. Bu tribünler önünde oynamayı çok istediğim için de geldim. Taraftarımız harika. Ben de onların önünde golümü atarak takımın başarısına katkı sağladığım için gerçekten çok mutluyum.”

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