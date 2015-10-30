Torku Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Spor Toto Süper Lig'de golsüz berabere sonuçlanan Gençlerbirliği maçında kaybettikleri iki puan nedeniyle üzgün olduklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Kocaman, Gençlerbirliği'nin Konya'ya Osmanlıspor galibiyetiyle biraz daha havaya girmiş olarak geldiğini belirterek, "Kaçırılan 2 puandan dolayı son derece üzgünüz. Oyuncularım kazanmak için büyük çaba gösterdi" dedi.

Aykut Kocaman, gol bölgesinde geçen haftaya göre üretken olamadıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Oyuncularım, maçı kazanabilmek için yüksek enerjiyi ortaya koydu ancak çok kuvvetli hamlelere sahip değildik. Son 10 dakika neredeyse maçı elimizden kaçırıyorduk. Direk ceza sahasına atılmaya çalışılan toplar, tamamen kalemize hızlı atak olarak geldi. Maçın son 15 dakikalık bölümünde rakibi biraz daha baskı altına alabilecekken, tam tersi maçın kontrolünü kaybettik. İç sahada oynamanın son dakikalarda getireceği baskıyı da yitirdik. Son 10 dakikalık bölüm dışında son derece istekli bir takım vardı."

"Fenerbahçe'ye ilgim olmayacak"

Bir gazetecinin "Fenerbahçe teknik direktörlüğü için isminiz geçiyor. Ne söylemek istersiniz?" şeklindeki sorusuna Kocaman, "Hiçbir ilgim yok. Şunu da söyleyebilirim ki, hiç ilgim de olmayacak" cevabını verdi.