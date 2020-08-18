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18.08.2020 - 23:05 | | AA

Fenerbahçe'yi Topuk Yaylası'nda taraftarlar karşıladı!

Fenerbahçe Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'ne geldi. Tesis girişinde bir grup taraftar, kafileyi taşıyan otobüsü durdurarak tezahüratta bulundu.

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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlık kampı için Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'ne geldi. 

İlk etap çalışmalarını tamamlayarak akşam saatlerinde İstanbul'dan yola çıkan sarı-lacivertliler, Düzce'ye ulaştı. Anadolu Otoyolu Kaynaşlı gişelerinden çıkış yapan kafile, ilçede bulunan tesislerde kampa girdi. 

Tesis girişinde bir grup taraftar, kafileyi taşıyan otobüsü durdurarak tezahüratta bulundu. Teknik direktör Erol Bulut, taraftarla el sallayarak karşılık verdi. 

Takımı, tesis müdürü Ayten Yıldırım ve personel çiçeklerle karşıladı. 

Fenerbahçe, kampın ilk antrenmanını yarın sabah basına açık şekilde gerçekleştirecek.

Fenerbahçeyi Topuk Yaylasında taraftarlar karşıladı

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