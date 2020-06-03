Fenerbahçe'de Ömer Faruk Beyaz rüzgarı

Fenerbahçe, salgın döneminde önce evde video konferans yöntemiyle antrenman yaptı. Ardından Samandıra’da başlayan çalışmalar TFF’nin Riva Tesisleri’ne taşındı. Kaptan Emre Belözoğlu’nun talebiyle burada kampa giren Sarı-Lacivertliler, gözlerden uzak, son derece verimli bir dönem geçirdi. Başkan Ali Koç ve ekibinin zaman zaman yaptığı ziyaretler de takıma moral verdi.

Tek düşünce Türkiye Kupası

Günlük rutinde futbolcular her gün 09.00’da uyandı. Oyuncular kahvaltı sonrası günün ilk çalışmasını gerçekleştirdi. Akşam antrenmanına kadar olan bölümde futbolcular vakitlerini bireysel çalışmalarla, odalarında dinlenerek, sohbet ederek geçirdi. Akşam idmanı sonrası yenen yemeğin ardından oyuncular, yatmaya gidene kadar olan boş vakitlerini istedikleri gibi değerlendirdi. Ligde 8 maç kaldı ama şu bir gerçek ki Riva’da herkesin ağzında sadece Türkiye Kupası vardı. Hem yıllarca süren kupa hasretine son vermek hem de doğrudan Avrupa Ligi gruplarına bilet almak için bu turnuva büyük önem taşıyor.

Kaptan kanat gerdi

Tabii ki ön plana çıkanlar da oldu. Bu isimlerin başında Ömre Faruk Beyaz geliyor. 16 yaşındaki genç yetenek, Ersun Yanal’ın ayrılmasının ardından kadroya girmeye başlamıştı. Riva Kampı’ndaki performansı gösterdi ki Ömer, sezonun kalan bölümünde sadece kulübede oturmakla yetinmeyecek. Genç yıldızı sahada hattailk 11’de görmek kimseyi şaşırtmasın. Özellikle kaptan Emre Belözoğlu’nun adeta üzerine titremesiyle Ömer çok iyi bir gelişim gösterdi. Taraftarlar, ligde hiçbir iddiası kalmayan takımlarının maçlarını sırf Ömer Faruk için kaçırmadan izleyebilir. Bir diğer genç isim Muhammed Gümüşkaya da kampın göz dolduran oyuncusuydu. Takımın tecrübelilerinde ise kaptan Emre her zamanki gibi hırsıyla örnek olurken, Mehmet Ekici, Vedat Muriç ve Serdar Aziz en çok dikkat çeken isimler arasında yer aldı.