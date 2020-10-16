Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fenerium’dan 100 bin forma mesajı
16.10.2020 - 07:00 |

Fenerium’dan 100 bin forma mesajı

Fenerbahçe'nin 2019-2020 sezonu formalarına taraftarlardan büyük ilgi devam ediyor.

Fenerium’dan 100 bin forma mesajı
ABONE OL

Sarı-lacivertli takımın 2019-2020 sezonu formalarına taraftarlardan büyük ilgi devam ediyor. Formaların satışa sunulduğu ilk günden itibaren yaşanan yoğun ilgide zirveye ulaşıldı. Fenerium’dan yapılan açıklamada, 100 bin forma satışının geçildiği aktarıldı, “Fener Sevgisinin Adı Konamaz! Yeni sezon formalarımızın satışı 100.000’i aştı. Büyük Fenerbahçe’nin Büyük Taraftarına Sonsuz Teşekkürlerimizle” ifadeleri kullanıldı.

Fenerium’dan 100 bin forma mesajı

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe transfer haberleri... Fenerbahçe'nin bu sezondaki tüm transferleri

Eljif Elmas Napoli'de İlk Golünü Attı

Neuer, Neymar'a böyle 'dur' dedi
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Son dakika | THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko'nun konuğu Bayern Münih
    Son dakika | THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko'nun konuğu Bayern Münih
  2. Eczacıbaşı imzayı attı! Spor ile eğitim bir arada olacak
    Eczacıbaşı imzayı attı! Spor ile eğitim bir arada olacak
  3. Fernando Reges Galatasaray taraftarını kızdırdı! ‘Kariyerim adına geri adımdı’
    Fernando Reges Galatasaray taraftarını kızdırdı! ‘Kariyerim adına geri adımdı’
  4. Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi’den gövde gösterisi!
    Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi’den gövde gösterisi!
  5. Son dakika - Fenerbahçe'nin transferini anlattı! "Pelkas tekmeye tekmeyle karşılık verir"
    Son dakika - Fenerbahçe'nin transferini anlattı! "Pelkas tekmeye tekmeyle karşılık verir"



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

‘Sıla Kara dünyaya örnek oldu’

‘Sıla Kara dünyaya örnek oldu’

Millilerin şutu çok galibiyeti yok

Millilerin şutu çok galibiyeti yok

Josef: "Futbolda şampiyonluklar hatırlanıyor”

Josef: "Futbolda şampiyonluklar hatırlanıyor”

Son dakika | Beşiktaş'ta Bernard Mensah Denizlispor'a yetişmiyor

Son dakika | Beşiktaş'ta Bernard Mensah Denizlispor'a yetişmiyor

Sıradaki Haber