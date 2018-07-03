Fenomen Akinfeev

Tarihinde ilk kez Dünya Kupası’nda çeyrek finale yükselen ev sahibi Rusya’da kaleci Igor Akinfeev başrolü kaptı. Hem Rusya basını hem de İspanya basınında kaleci Akinfeev kahraman ilan edildi.

Karşılaşma boyunca kritik kurtarışlar yapan 32 yaşındaki eldiven, özellikle penaltı kurtarışlarıyla dikkat çekti. Rusya’da taraftarlar Moskova meydanlarında Akinfeev’in maç sonrası göğsünün üstünde uçarak yaptığı sevinci tekrar etti. Akinfeev’in o sevinci bir anda sosyal medyada da fenomen hale geldi.