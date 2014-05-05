Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri Ferah: 1 puan çok önemli
05.05.2014 - 13:15 | | RİZE (AA)

Ferah: 1 puan çok önemli

Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Ferah, "Sivasspor karşısında alınan bir puanın önemi, lig tamamlandığında çok daha iyi anlaşılacaktır" dedi.

Ferah: 1 puan çok önemli
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig'de Sivasspor ile sahasında 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor'un basın sözcüsü Aykut Ferah, alınan bir puanın öneminin lig tamamlandığında çok daha iyi anlaşılacağını söyledi.

Ferah, gazetecilere yaptığı açıklamada, her puanın altın değerinde olduğu maçlar oynadıklarını belirterek, "Sivasspor mücadelesinde de maçın önemini bilerek oynadık. Özellikle ilk yarı ortaya koyduğumuz mücadele çok başarılı olmasına rağmen gol yollarında bitirici vuruşları yapamadık ve aradığımız golü bulamadık. İkinci yarıda Sivasspor'un oyunda dengeyi sağlaması ile izleyenler keyifli maç seyretti. Son dakikalarda Sivasspor öne geçmesine rağmen mücadeleyi bırakmadık ve uzatma dakikalarında beraberlik golünü atmayı başararak bir puan aldık" dedi.

Son haftalarda galip gelmek kadar, kaybetmemenin de önemli olduğunu vurgulayan Ferah, "Çok zorlu bir yarışın içindeyiz. Son haftalarda aldığımız puanlara rağmen matematiksel olarak ligde kalma yarışının dışına çıkamadık. Bu yarışta her puan çok önemli. Ligin bitimine iki hafta kala Sivasspor karşısında son dakikalarda kazandığımız bir puan da önemli. Sivasspor karşısında alınan bir puanın önemi, lig tamamlandığında çok daha iyi anlaşılacaktır" diye konuştu. Ferah, ligde son iki haftada Kasımpaşa ve Elazığspor ile karşılaşacaklarını anımsatarak, tam konsantrasyon ile çalışmalara başladıklarını kaydetti.

Bundesliga'ya ambargo koyan Bayern Münih'in geçmiş şampiyonluk kutlamaları...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
    Pınar Karşıyaka'da Adem Bona kalıyor
  2. Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı
    Liverpool'da Joel Matip sezonu kapattı  
  3. Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
    Son dakika | Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın itirazını oy birliği ile reddetti
  4. Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
    Son dakika | Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi Cüneyt Çakır
  5. Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu
    Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu

Son dakika | Ajax, Babel'in ayrılığını resmen duyurdu

Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

Son dakika | Çaykur Rizespor'dan Oğulcan'a şok suçlamalar...

Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

Çağlar Söyüncü: Premier Lig'de ülkemi temsil etmekten çok mutluyum

Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

Fabri, Mallorca'dan ayrıldı!

Sıradaki Haber