Ferah: 1 puan çok önemli

Spor Toto Süper Lig'de Sivasspor ile sahasında 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor'un basın sözcüsü Aykut Ferah, alınan bir puanın öneminin lig tamamlandığında çok daha iyi anlaşılacağını söyledi.

Ferah, gazetecilere yaptığı açıklamada, her puanın altın değerinde olduğu maçlar oynadıklarını belirterek, "Sivasspor mücadelesinde de maçın önemini bilerek oynadık. Özellikle ilk yarı ortaya koyduğumuz mücadele çok başarılı olmasına rağmen gol yollarında bitirici vuruşları yapamadık ve aradığımız golü bulamadık. İkinci yarıda Sivasspor'un oyunda dengeyi sağlaması ile izleyenler keyifli maç seyretti. Son dakikalarda Sivasspor öne geçmesine rağmen mücadeleyi bırakmadık ve uzatma dakikalarında beraberlik golünü atmayı başararak bir puan aldık" dedi.

Son haftalarda galip gelmek kadar, kaybetmemenin de önemli olduğunu vurgulayan Ferah, "Çok zorlu bir yarışın içindeyiz. Son haftalarda aldığımız puanlara rağmen matematiksel olarak ligde kalma yarışının dışına çıkamadık. Bu yarışta her puan çok önemli. Ligin bitimine iki hafta kala Sivasspor karşısında son dakikalarda kazandığımız bir puan da önemli. Sivasspor karşısında alınan bir puanın önemi, lig tamamlandığında çok daha iyi anlaşılacaktır" diye konuştu. Ferah, ligde son iki haftada Kasımpaşa ve Elazığspor ile karşılaşacaklarını anımsatarak, tam konsantrasyon ile çalışmalara başladıklarını kaydetti.