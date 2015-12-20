Ferah: Erken goller bizi yıktı

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Gaziantepspor'a 2-0 yenilen Çaykur Rizespor'un kulüp basın sözcüsü Aykut Ferah, ilk 15 dakika içerisinde 2-0 geriye düşmeleri nedeniyle oyunun kontrolünü ele alamadıklarını söyledi.

Ferah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üst sıralara tutunma adına önemli bir maça çıktıklarını fakat beklentilerin altında kaldıklarını belirterek, "Bunda saha zemininin bozukluğunun yanı sıra ilk dakikalarda yediğimiz goller etkili oldu. İlk 15 dakikada yediğimiz iki gol maçın kontrolünün elimizden çıkmasına neden oldu. İlerleyen dakikalarda oyuna ortak olmaya çalışsak da gol bulamayınca ikinci yarıdaki iyi oyunumuz da karşılıksız kaldı" dedi.

Ligin ilk yarısının bitimine bir hafta kaldığını hatırlatan Ferah, "Medipol Başakşehir'i evimizde ağırlayacağız. Amacımız ilk yarıyı galibiyet alarak 24 puanla tamamlamak. İkinci yarıda ise çok daha farklı bir Çaykur Rizespor izlettirmek" diye konuştu.

Aykut Ferah, Gaziantepspor maçının ardından 22 Aralık Salı günü Türkiye Kupası'nda oynayacakları Mersin İdmanyurdu karşılaşması için Adana'da takımın kampa girdiğini ve hazırlıkları burada sürdüreceğini sözlerine ekledi.