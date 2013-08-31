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31.08.2013 - 12:47 | | AA

Ferah: Kayseri Erciyespor kilit maç olacak

Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Aykut Ferah, Spor Toto Süper Lig'de yarın sahalarında yapacakları Kayseri Erciyesspor karşılaşmasının, ligdeki kilit maçlarından biri olacağını söyledi.

Ferah: Kayseri Erciyespor kilit maç olacak
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Ferah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lige yeni yükselen iki takımın karşı karşıya geleceğini belirterek, "Süper Lig çok zor ve yeni yükselen ekiplerin çok daha dikkatli olması gerekiyor. Bu nedenle hem Kayseri Erciyesspor hem de biz, bu sezon açısından lige temkinli yaklaşıyoruz" dedi.

Süper Lig'de hedeflerinin ilk 10 içerisinde yer almak olduğunu ifade eden Ferah, "Yeni kurulmuş bir ekibiz ve her geçen hafta daha iyi olacağımıza inanıyorum. Ligin ilk haftaları bizim için çok değerli. Rakibimiz de ilk galibiyetini almak istiyor ama biz, özellikle iç saha maçlarında puan kaybı yaşamak istemiyoruz. Bu nedenle Kayseri Erciyespor maçı kilit maçlarımızdan biri" diye konuştu.

Ferah, iç sahada en büyük güvencelerinin taraftar olduğunu, Gençlerbirliği maçında olduğu gibi Kayseri Erciyesspor maçında da dolu tribünlere oynamak istediklerini kaydetti.

Yeşil-mavili ekipte, Kayseri Erciyesspor maçı öncesi cezalı Leonard Kuweuke ve sakatlığı bulunan Orhan Ovacıklı dışında eksik oyuncu bulunmuyor.

Çaykur Rizespor'un Kayseri Erciyesspor karşısına Pawelek, Koray Altınay, Ousmane Wiera, Sezer Özmen, Ali Adnan, Kıvanç Karakaş, Sylvestre, Tevfik Köse, Sercan Kaya, Florin Cernat ve Uche Kalu 11'i ile çıkması bekleniyor.

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