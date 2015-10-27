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27.10.2015 - 14:01 |

Ferah: 'Kayseri'den 3 puanla dönmek istiyoruz'

Spor Toto Süper Lig'in son 3 haftasını mağlubiyetle kapatan Çaykur Rizespor, yarın deplasmanda Kayserispor'u yenerek kötü gidişatını sonlandırmak istiyor.

Ferah: 'Kayseri'den 3 puanla dönmek istiyoruz'
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Kulüp basın sözcüsü Aykut Ferah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kayserispor maçı hazırlıklarını bugün yaptıkları son antrenman ile tamamladıklarını akşam saatlerinde özel uçakla Kayseri'ye gideceklerini belirtti.

Kayserispor maçının çok önemli olduğunu vurgulayan Ferah, "Ligde yeniden istikrarı yakalamak ve yükselişe geçmek adına çok değerli bir maç. Son haftada deplasmanda kazanmış moralli bir rakibe karşı oynayacağız. Kazanmaya ihtiyacı olan iki takımın mücadelesinde az hata yapan avantaj sağlayacak" dedi.

Son haftalarda beklentilere cevap veremediklerini ve son 3 maçı puansız kapattıklarını dile getiren Ferah, "Kayserispor maçını kazanarak 3 maçlık puan özlemine son vermek istiyoruz. Bu maçla kazanmaya başlayacağımıza inancımız tam. Koray Altınay, sarı kart cezası nedeniyle görev alamayacak. Sylvestre ise sakatlığı nedeniyle büyük olasılıkla kadroda olmayacak ama her şeye rağmen moral ve motivasyonumuz en yüksek düzeyde" ifadelerini kullandı.

Yeşil-mavili ekibinin Kayserispor karşısına Itandje, Orhan Ovacıklı, Viera, Oboabona, Eren Albayrak, Murat Duruer, Robin Yalçın, Makiadi, Ahmet İlhan, Deniz Kadah ve Kweuke 11'i ile çıkması bekleniyor.

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