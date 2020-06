Ferah: Önemli bir galibiyet

Spor Toto Süper Lig'de Gaziantepspor'u deplasmanda 5-2 yenerek puanını dokuza çıkaran Çaykur Rizespor'un basın sözcüsü Aykut Ferah, deplasmanda önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Ferah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde her maçın zor geçeceğini belirterek, "Sezon başlarında toplanan puanların ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz. Bunun için sezon başında, özellikle deplasmanda kazanılan puanlar çok değerli. Biz de bunun bilinciyle mücadele ediyoruz" dedi.

Rakibin on kişi kalmasından sonra rahat kazanılabilecek maçı zora soktuklarını belirten Ferah, "Neticede önemli bir galibiyet aldık. Maça iyi başladık. Muhteşem bir Ali Adnan golü izledik. Rakimiz on kişi kalınca rahat tamamlayabileceğimiz maçı kendimiz zora soktuk. Fakat daha sonra yine maçı lehimize çevirmesini bildik. Gaziantepspor oyuncularını da kutluyorum, on kişi kalmalarına rağmen azimle oynadılar. Pozisyonlar ve goller buldular. Daha sonra takımımız toparlandı, gerekeni yaptı ve farka gittik. Deplasmanda önemli bir galibiyet aldık. 3 puanla döndüğümüz için mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Ferah, çok önemli bir sürece girdiklerini belirterek, "Önümüzdeki hafta evimizde Bursaspor ile oynayacağız. Sonrasında İstanbul'da Galatasaray'a deplasmana gideceğiz. Ardında Medical Park Antalyaspor'la içerde oynayacağız. Sekizinci haftada da Beşiktaş deplasmanına gideceğiz. Evimizde oynayacağımız maçlarda ve özellikle İstanbul'da oynayacağımız maçlarda taraftarımıza çok ihtiyacımız var. Her zaman desteğini bizlerden eksik etmeyen taraftarımıza bu kritik süreçte çok ihtiyacamız olacak. Taraftarlarımızın desteğini bekliyoruz" diye konuştu.