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24.10.2015 - 14:01 | | RİZE (AA)

Ferah'ın Rizespor'a güveni tam

Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Ferah, "Oyuncu kadromuzun son haftalardaki zorlu sürecin altından kalkacağına güvenimiz tam" dedi.

Ferah'ın Rizespor'a güveni tam
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Spor Toto Süper Lig'de sahasında Akhisar Belediyespor'a 2-0 mağlup olan Çaykur Rizespor'un basın sözcüsü Aykut Ferah, oyuncu kadrosunun son haftalardaki zorlu sürecin altından kalkacağına inandıklarını söyledi.

Ferah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iyi başlangıç yaptıkları ligde son üç haftada puan almayı başaramadıklarını belirtti.

Akhisar Belediyespor karşısında ilk yarıda beklentilerin çok uzağında kaldıklarını ifade eden Ferah, "İstediklerimizi sahaya yansıtamadık. Rakibimizin oyun planını kabullendik. İkinci yarıda ise gol bulma adına çok girişimlerimiz oldu. Bir türlü aradığımız golü bulup moral kazanamadık. Gol gelmeyince daha fazla strese girdik ve istediklerimizi başaramadık" dedi.

Ferah, başarıda ve başarısızlıkta en fazla üzülenin saha içindeki ekip olduğuna dikkati çekerek, "Her şeye rağmen bu oyuncu kadrosuna güveniyoruz. Takımı ilk altı haftada başarıya taşıyan bu ekip. Bizden çok onların üzüldüğünü biliyoruz. Oyuncu kadromuzun son haftalardaki zorlu sürecin altından kalkacağına güvenimiz tam" diye konuştu.

Ligin 10. hafta maçında deplasmanda 28 Ekim'de Kayserispor'a karşı zor bir mücadeleye çıkacaklarını vurgulayan Ferah, "Son haftalarda aldığımız mağlubiyetler bizi alt sıralara taşıdı. Rakibimiz ise son maçında kazanarak moral buldu. Bu maç her iki ekip için de çok zor olacak. Galibiyet hasretine Kayserispor karşısında son vermek için bambaşka bir takım olmamız lazım. Bu bilinçle yeni haftanın hazırlıklarını sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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