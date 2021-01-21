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HaberlerFenerbahçe Haberleri Ferdi Kadıoğlu ameliyat oldu
21.01.2021 - 18:04 |

Ferdi Kadıoğlu ameliyat oldu

Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu köprücük kemiğinde implant rahatsızlığı nedeniyle operasyon geçirdi.

Ferdi Kadıoğlu ameliyat oldu
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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde sağ köprücük kemiğinde implant rahatsızlığı nedeniyle implant çıkarma operasyonu geçirdi.

Ameliyatı yapan Prof. Dr. Alper Kaya, operasyonun başarılı geçtiğini ve sporcumuzun sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu’na geçmiş olsun der, en kısa zamanda sahalara dönmesini temenni ederiz."

Ferdi Kadıoğlu ameliyat oldu

 




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