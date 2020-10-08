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08.10.2020 - 23:52 | | DHA

Ferdi Kadıoğlu attı, Hollanda farklı kazandı

Hollanda Ümit Milli Takımı, U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında Cebelitarık'ı 5-0'lık skorla mağlup etti. Fenerbahçeli yıldız Ferdi Kadıoğlu mücadelede bir gol kaydetti.

Ferdi Kadıoğlu attı, Hollanda farklı kazandı
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Hollanda Ümit Milli Takımı, U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçında Cebelitarık'ı 5-0'lık skorla mağlup etti.

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, maça ilk 11'de başlarken 78'inci dakikada yerini Jurgen Ekkelenkamp'a bıraktı. Kadıoğlu, maçın 40'ıncı dakikasında takımının 3'üncü golünü kaydetti. 7'nci grupta yer alan Hollanda 7 maç sonunda 21 puan toplarken 33 gol attı ve kalesinde sadece 3 gol görerek namağlup liderliğini sürdürdü.

Ferdi Kadıoğlu attı, Hollanda farklı kazandı

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