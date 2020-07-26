Ferdi Kadıoğlu: "Özgüvenim yerine geldi"

Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ve Ömer Faruk Beyaz açıklamalarda bulundu.

Ferdi Kadıoğlu maç sonu "Son haftalarda form yakaladım, özgüvenim yerine geldi. Hatalar yapıyorum ama bunlardan da ders çıkaracağım. Yeni jenerasyon geliyor. Bana şans veren herkese teşekkür ederim. Şimdi gelecek sezona bakacağız." ifadelerini kullandı.

Beyaz: "Emre ağabey çıkarken kaptanlık pazubandını vereceğini anladım"

Ömer Faruk Beyaz ise "Emre ağabey çıkarken kaptanlık pazubandını vereceğini anladım, maçtan önce böyle bir şey söylememişti. Emre ağabey gibi bir isimle ilk 11'de olmak çok özel bir şey, çok mutlu oldum. Maç öncesi Emre ağabey konuşma yaptı, dargınlık varsa unutuldu. 11'de başladığım maçı kazandık. 16 yaşındayım ve kaptanlık pazubandını takmak büyük gurur. İnşallah seneye daha çok oynarım, taraftarın önünde bir maça çıkarım. İleride daha iyi şeyler olacak." dedi.

Muhteşem Goller: Emre Belözoğlu vs Lazio