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HaberlerFenerbahçe Haberleri Ferdi Kadıoğlu: "Sahada neler yapabileceğimi göstermeye başladım"
24.11.2020 - 23:51 |

Ferdi Kadıoğlu: "Sahada neler yapabileceğimi göstermeye başladım"

Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Sivas Belediyespor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Ferdi Kadıoğlu: "Sahada neler yapabileceğimi göstermeye başladım"
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Fenerbahçe'de Sivas Belediyespor maçında 2 asist yapan Ferdi Kadıoğlu, 4-0 kazandıkları karşılaşmanın sonrasında konuştu.

Performansını değerlendiren Ferdi, "Sahada olduğum için mutluydum, takım arkadaşlarım da yardımcı oldu. Az çok sahada neler yapabildiğimi göstermeye başladım. Her geçen gün daha iyi oluyorum, maç ritmini yakaladıkça daha da iyi olacağım" dedi.

Beşiktaş derbisi için görüşleri sorulan genç oyuncu, "Çok önemli bir maç, farkındayız. Bu maçı alarak ligin zirvesinde kalmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ferdi Kadıoğlu: Sahada neler yapabileceğimi göstermeye başladım

 

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