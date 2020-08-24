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HaberlerŞampiyonlar Ligi Haberleri Fereira: Maçın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz
24.08.2020 - 17:46 | | SELANİK (AA) -

Fereira: Maçın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz

PAOK Teknik Direktörü Ferreira, "Kazanma arzumuzu, oyunun her anında rakibimize hissettireceğiz" dedi.

Fereira: Maçın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Beşiktaş ile karşılaşacak PAOK'un teknik direktörü Abel Ferreira, Beşiktaş'ın harika futbolculara sahip çok iyi bir takım olduğunu söyledi.

Yarın oynanacak karşılaşma öncesi basın toplantısı düzenleyen Ferreira, Beşiktaş'ın harika futbolculara sahip çok zorlu bir rakip olmasına rağmen PAOK'un da aynı güçte bir takım olduğunu söyledi.

Hedeflerinin kazanmak olduğunu belirten Ferreira, ''Kazanma arzumuzu, oyunun her anında rakibimize hissettireceğiz.'' dedi.

Futbol dışı faktörlerin yarınki maçı etkileyip etkilemeyeceği sorusu üzerine ise Ferreira ''Söyleyebileceğim tek şey, yarınki maçın ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyorum ve buna cevabımız sahada olacak. Yarın sahada fark yaratmak ve kulübümüzü onurlandırmak istiyoruz.'' cevabını verdi.

Fereira: Maçın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz

 

 

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