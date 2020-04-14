Fernando: Bırakmazlar zannediyordum, bıraktılar

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon elde ettiği şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Brezilyalı futbolcu Fernando, sarı-kırmızılılardan ayrılık süreci ve yeni takımı Sevilla ile ilgili açıklamalar yaptı.

Cim Bom'un orta sahasında önemli işlere imza atan 32 yaşındaki futbolcu, sezon başında 4.5 milyon euro bonservis karşılığında La Liga'nın yolunu tutmuştu.

Fernando "Sevilla'ya gelmek benim için kolay bir karardı. Çünkü iki yıldır Türkiye'de iki şampiyonluk kazanmıştım ve artık daha başka bir şeyler istiyordum. Galatasaray ile bir yıl daha kontratım vardı. Sevilla'nın teklifi geldiğinde ilk başta beni bırakmazlar diye düşündüm, ancak kendileriyle konuştum ve bir şekilde orta yolu bulduk" dedi.

İspanya'da karantina günlerini de anlatan deneyimli futbolcu, "Evde kalıyoruz, dışarı çıkmıyoruz. Süpermarkete gideceksen bunu yalnız yapman gerekiyor. Açıkçası burada çok sıkı bir karantina uygulanıyor. Çünkü İspanya en kısa sürede virüsten kurtulmak istiyor. Salgının yayılmaması için tek yol ise evde kalmak. Ligin ya da antrenmanların ne zaman başlayacağı da belli değil, ayın 26'sına kadar OHAL var zaten. Ancak konuyla ilgili bir karar almalılar ki biz de önümüzü görelim" diye konuştu.

Real Madrid'in Sevilla'ya ettiği golleri izliyoruz