Fernando Boldrin resmen Çaykur Rizespor'da

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Çaykur Rizespor'da forma giyen Boldrin artık bonservisiyle Karadeniz ekibinde. Çaykur Rizespor'dan yapılan açıklamada 30 yaşında orta saha ile sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Çaykur Rizespor transfer sinyalini önce kemençe görseliyle verdi.

Ardından da Boldrin'in Rizespor formalı fotoğrafını paylaşan Karadeniz ekibi transferi de resmen açıklamış oldu. Deneyimli orta saha oyuncusu geçtiğimiz sezon forma giydiği 30 maçta 4 gol 8 asist kaydetmişti.