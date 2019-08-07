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07.08.2019 - 00:13 |

Fernando Boldrin resmen Çaykur Rizespor'da

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Fernando Boldrin'i transfer ettiğini açıkladı.

Fernando Boldrin resmen Çaykur Rizespor'da
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Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Çaykur Rizespor'da forma giyen Boldrin artık bonservisiyle Karadeniz ekibinde. Çaykur Rizespor'dan yapılan açıklamada 30 yaşında orta saha ile sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Çaykur Rizespor transfer sinyalini önce kemençe görseliyle verdi.

Fernando Boldrin resmen Çaykur Rizesporda

Ardından da Boldrin'in Rizespor formalı fotoğrafını paylaşan Karadeniz ekibi transferi de resmen açıklamış oldu. Deneyimli orta saha oyuncusu geçtiğimiz sezon forma giydiği 30 maçta 4 gol 8 asist kaydetmişti.

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