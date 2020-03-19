Fernando: Mert Hakan'ın olağanüstü bir tekniği var

NERGİS AŞKIN/SKORER ÖZEL

Demir Grup Sivasspor'un sezon başında Porto'dan kiraladığı yıldız futbolcu Fernando Andrade, arkadaşımız Nergis Aşkın'ın sorularını yanıtladı.

İşte Brezilyalı futbolcunun sorulara verdiği cevaplar...

- Türkiye şu an zor bir dönemden geçiyor. Şu anda sen ve takım arkadaşlarının psikolojik durumu nasıl ?

- Şu an gerçekten zor zamanlar geçiriyoruz. İnsanların bu ciddi durumu atlatabilmesi ve güvende kalmaları için dua ediyorum. Avrupa neler olduğu ile ilgili birçok haber okuyoruz ve Brezilya’daki ailem ile konuşuyorum ve kesinlikle önümüzde neler olacağından endişeliyiz. Mental olarak ben iyiyim. Bu sürecin en az hasarla atlatılmasını bekliyorum.

- Süper Lig’i nasıl buluyorsun? Portekiz Ligi’nden geldin, sence farklar nedir?

- Şampiyonaları seviyorum. Şampiyonalar gerçekten zor ve asıl fark burada çünkü şampiyonaların çoğu gerçekten eşit olması. Üst düzeydeki kulüpler en düşük olanlara puan kaybediyor. Süper Lig’de zihinsel olarak her oyunun olabildiğince sert geçmesine hazırlıklı olmalısınız.

- Sivasspor bu sezon iyi bir performans sergiliyor. Kalan haftalarda şampiyonluk şansınız için ne söylersin ?

- Açıkçası puanlarsak farkı göz önünde bulundurarak ilgi kazanma şansımız olduğunu söyleyebilirim. Ancak kalan haftalarda maç maç düşünmeli ve gelecek maçlar için güçlü kalmalıyız.

- Önümüzdeki sezon Sivasspor’da devam etmeyi düşünüyor musun?

- Şehri seviyorum. Kulübü ve buradaki insanları seviyorum. Herkes rahat hissetmemi sağlıyor. Bu benim ve ailem için çok önemli. Önümüzdeki sezonun kararını sözleşmemin devam ettiği Porto kulübü verecek. Bu yüzden şimdilik yakın gelecekte kariyerimde ne olacağını söyleyemem.

- Süper Lig’de 4 büyüklerden teklif gelse kabul eder misin ?

- Sana söylediğim gibi , ilgi ve ülkeyi seviyorum ama bir sonraki sözleşmemde duruma sadece ben değil Porto tarafından karar verilecek.

- Sence Türkiye’deki en iyi kaleci ve forvet kim ?

- Bence Mamadou Samassa inanılmaz bir kaleci. Forvet olarak ise attığı gollerin göz önünde bulundurarak Alexander Sörloht’u söylemek zor değil:)

- Takım arkadaşın Mert Hakan Yandaş'ı nasıl buluyorsun

- Mert iyi biri. Onu sevdim. Sahada akıllı ve olağanüstü bir tekniği var.

- Sivas’ta en sevdiğin yemek hangisi ?

- Özellikle Sivas’tan değil tüm Türkiye’den söyleyeyim. Türk kahvaltısını çok seviyorum.