Fernando Muslera mucize peşinde!

Rizespor maçında yaşadığı sakatlığın ardından sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edilen Fernando Muslera, beklenenden çok erken dönmeye çalışıyor.

En az 6 ay sahalardan uzak kalması beklenen ve daha önce alçıları çıkaran Muslera, perşembe günü Florya'da antrenmana çıktı.

Bireysel çalışan Uruguaylı kalecinin Aralık ayının başında sahalara dönme ihtimali var.