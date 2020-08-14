Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Fernando Muslera mucize peşinde!
14.08.2020 - 09:33 | | Takvim

Fernando Muslera mucize peşinde!

Rizespor maçında yaşadığı sakatlığın ardından sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edilen Fernando Muslera mucize peşinde!

ABONE OL

Rizespor maçında yaşadığı sakatlığın ardından sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edilen Fernando Muslera, beklenenden çok erken dönmeye çalışıyor.

En az 6 ay sahalardan uzak kalması beklenen ve daha önce alçıları çıkaran Muslera, perşembe günü Florya'da antrenmana çıktı.

Bireysel çalışan Uruguaylı kalecinin Aralık ayının başında sahalara dönme ihtimali var.

Fernando Muslera mucize peşinde

Fernando Muslera mucize peşinde

Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Transfer haberleri | Fenerbahçe'den Göztepe'ye teklif: Ver Alpaslan'ı al Harun'u...
    Transfer haberleri | Fenerbahçe'den Göztepe'ye teklif: Ver Alpaslan'ı al Harun'u...
  2. Trabzonspor'dan 16 imza birden
    Trabzonspor'dan 16 imza birden
  3. Transfer haberleri | Marko Livaja Trabzonspor'a önerildi
    Transfer haberleri | Marko Livaja Trabzonspor'a önerildi
  4. Juventus'a bir Türk daha: Mert Göckan
    Juventus'a bir Türk daha: Mert Göckan
  5. Fenerbahçe'de üst üste vedalar
    Fenerbahçe'de üst üste vedalar



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Galatasaray transfer haberleri | Ryan Donk’tan büyük indirim

Galatasaray transfer haberleri | Ryan Donk’tan büyük indirim

Gülşah Akpınar Avrupa yolcusu

Gülşah Akpınar Avrupa yolcusu

Beşiktaş transfer haberleri | Mensah için yeni teklif!

Beşiktaş transfer haberleri | Mensah için yeni teklif!

"Trabzonspor'da Newton'un vazgeçilmezi Nwakaeme olacak"

"Trabzonspor'da Newton'un vazgeçilmezi Nwakaeme olacak"

Sıradaki Haber