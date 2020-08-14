14.08.2020 - 09:33 | | Takvim
Fernando Muslera mucize peşinde!
Rizespor maçında yaşadığı sakatlığın ardından sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edilen Fernando Muslera mucize peşinde!
Rizespor maçında yaşadığı sakatlığın ardından sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edilen Fernando Muslera, beklenenden çok erken dönmeye çalışıyor.
En az 6 ay sahalardan uzak kalması beklenen ve daha önce alçıları çıkaran Muslera, perşembe günü Florya'da antrenmana çıktı.
Bireysel çalışan Uruguaylı kalecinin Aralık ayının başında sahalara dönme ihtimali var.