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08.02.2021 - 09:22 |

Fernando Muslera performansıyla büyülüyor!

2011 yılından beri Galatasaray'ın kalesini koruyan Fernando Muslera, geçen sezon yaşadığı ağır sakatlığın ardından kısa sürede sağlığına kavuştu ve onun dönüşüyle birlikte takım tekrar çıkışa geçti.

Fernando Muslera performansıyla büyülüyor!
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2011 yılından beri Galatasaray'ın kalesini koruyan Fernando Muslera, geçen sezon yaşadığı ağır sakatlığın ardından kısa sürede sağlığına kavuştu ve onun dönüşüyle birlikte takım tekrar çıkışa geçti. Kaleye geçmesiyle birlikte Sarı-Kırmızılılar, şu ana kadar onun oynadığı 5 maçı da kazandı.

Fenerbahçe karşısında da özellikle ikinci yarıda yaptığı kurtarışlarla maçın kazanılmasında büyük pay sahibi olan Muslera, adeta Aslan'ın yeni transferi etkisi yarattı. 34 yaşındaki file bekçisi, Kadıköy'deki muhteşem zaferi, yakın zamanda kaybettiği annesine ve ailesine armağan ederken, kulübün efsane isimlerinden biri olarak kariyerine bir lig şampiyonluğu daha yazdırmayı kafasına koydu. Yönetim de Uruguaylı eldivenin sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmak için harekete geçti.

Fernando Muslera'nın 11'de başladığı maçlarda Galatasaray 15 maçta 13 galibiyet 2 beraberlik aldı.

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