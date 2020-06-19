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HaberlerGalatasaray Haberleri Fernando Muslera'dan Okan Kocuk'a: Beni asla aratmayacaksın!
19.06.2020 - 10:21 | | Fanatik

Fernando Muslera'dan Okan Kocuk'a: Beni asla aratmayacaksın!

Hastanede geçmiş olsun ziyaretine gelen genç file bekçisi Okan Kocuk’la bir görüşme yapan Muslera, “Çok iyi bir kalecisin. Yokluğumda beni aratmayacağından eminim. Her zaman yanındayım, kendine güvenmelisin” sözleriyle destek oldu.

Fernando Muslera'dan Okan Kocuk'a: Beni asla aratmayacaksın!
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Çaykur Rizespor deplasmanında rakip takımın forveti Skoda ile çarpışarak kaval kemiği iki yerinden kırılan Fernando Muslera ameliyat oldu ve 6 ay sahalardan uzak kalacak. 34 yaşındaki file bekçisinin yerine, sezon başında Bursaspor’dan transfer edilen 24 yaşındaki kaleci Okan Kocuk kalan haftalarda görev yapacak. Genç eldivene bu süreçte en büyük desteği ise yine Muslera veriyor. İdmanlarda takım arkadaşını yalnız bırakmayan ve hep beraber çalışan Muslera, hastanede kendisini ziyaret eden meslektaşıyla özel bir görüşme yaptı. Kalan maçlar için başarı dileklerini ileten Muslera, “Çok iyi bir kalecisin. Yokluğumda beni aratmayacağından eminim. Her zaman yanındayım, biz sana güveniyoruz, sen de kendine güvenmelisin” dedi.

Fatih hoca da arkasında

Diğer taraftan teknik direktör Fatih Terim’in de idmanda Okan’a karşı olan güvenini dile getirdiği öğrenildi. Genç kalecinin transferini bizzat istediğini anlatan Fatih hoca, en az Muslera kadar takımına fayda sağlayacağı konusunda bir şüphesi bulunmadığını öğrencisine iletti. Okan’ın ekstra idmanlarla kendisini ilk 11’e hazırladığı belirtiliyor.

Fernando Musleradan Okan Kocuka: Beni asla aratmayacaksın

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