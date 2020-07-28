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28.07.2020 - 16:02 | | ANKARA (AA)

Ferrari Başkanı Elkann: Ferrari, 2022'den sonra rekabetçi olacak

Ferrari'nin başkanı John Elkann, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2022'den önce şampiyonluk rekabetine giremeyeceklerini söyledi.

Ferrari Başkanı Elkann: Ferrari, 2022'den sonra rekabetçi olacak
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Formula 1'de sezona kötü bir başlangıç yaparak ilk 3 yarış sonunda pilotlar klasmanında ilk 5'e giremeyen ve markalar klasmanında ise 27 puanla 5. sırada yer alan Ferrari'nin başkanı Elkann, bu sezonki başarısızlığın nedenlerini anlattı.

Ferrari Başkanı Elkann: Ferrari, 2022den sonra rekabetçi olacak

İtalyan basınına konuşan 44 yaşındaki John Elkann, "Bu sezon rekabet edecek gücümüz yok çünkü araçlarımızın tasarımında hatalar yaptık." itirafında bulundu. Araçlarda birçok sorun bulunduğunu belirten Ferrari Başkanı Elkann, "Araçların yapısında, özellikle aerodinamik ve lastiklerin hızlı aşınması konularında çok ciddi zayıflıklar var. Eski motor gücümüzü de kaybettik. Araçlarımızın rekabet edecek gücü, gerçekten yok." ifadelerini kullandı. Ferrari'nin 2000 yılından itibaren üst üste 5 şampiyonluk yaşadığı efsane Alman pilot Michael Schumacher'li dönemini hatırlatan Elkann, şunları söyledi:

"O dönem takımın patronu Jean Todt ve teknik ekipten sorumlu Ross Brawn ile efsane başarılar elde ettik. Ama bu kolay olmadı. Bu başarının gelmesi için 1979'dan itibaren 20 yılın üzerinde bir süre beklemiştik. Todt 1993'te göreve başlayarak sabırla çalıştıktan sonra o başarılar geldi. Bugünkü takımımın sorumlusu Mattia Binotto, o dönemde de Ferrari ile çalışıyordu. Ona güveniyorum. Bugün tüm kaynaklarımızı daha rekabetçi bir takım oluşturmak için harcıyoruz. 2022'de kurallar değiştiği zaman, Ferrari'nin yeniden şampiyonluk için rekabet edecek hale geleceğine inanıyorum."  

Araçların birbirini daha kolay geçebilmesi amacıyla 2022'de Formula 1'de radikal kural değişiklikleri yapılacak.

  

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