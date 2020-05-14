Ferrari tutkusu Ibrahımovic'in başına bela oldu! Ceza kapıda...

Karantina sürecini İsveç'te geçiren ve önceki gün İtalya'ya geri dönen Zlatan Ibrahimovic'in gelmeden önce ülkesinde saha dışında bir olayla gündeme geldi. Hammarby kulübü ile idmanlara çıkan oyuncunun, sözleşmesinin devam ettiği Milan'daki geleceğinin ne olacağı merak konusu olmuştu.

İsveç'te arabasıyla tura çıkan Ibrahimovic'in, Stockholm sokaklarındaki gezintisiyle karantina sürecinde kuralları çiğnediği bildirildi. Buna göre 2 milyon euroluk Ferrari aracıyla gezen yıldız futbolcunun, illegal bir harekete imza attığı belirtildi.

300 kilometre hıza ulaşabilen aracı kullanarak işlediği ihlalin, aracın kayıt ettirilmemesinden kaynaklandığı duyuruldu. İsveçli oyuncunun arabayı ülkedeki yetkili birimlere kayıt ettirmediği, kaydı olmayan bir aracın kullanılmasından dolayı yasayı çiğnediği aktarıldı.