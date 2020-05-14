Diğer

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMotor Sporları Haberleri Ferrari, Vettel'in yerine Carlos Sainz'i getirdi
14.05.2020 - 14:04 | | İSTANBUL (İHA)

Ferrari, Vettel'in yerine Carlos Sainz'i getirdi

Formula 1 takımlarından Ferrari, Alman pilot Sebastian Vettel ile yolların ayrılmasının ardından takıma İspanyol sürücü Carlos Sainz'i dahil ettiklerini resmen açıkladı.

Ferrari, Vettel'in yerine Carlos Sainz'i getirdi
ABONE OL

Formula 1 ekiplerinden Ferrari, Alman pilot Sebastian Vettel'in boşluğunu doldurdu. Ferrari'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, İspanyol sürücü Carlos Sainz ile 2021'de başlamak üzere iki yıllık sözleşme imzalandığını duyuruldu.
25 yaşındaki pilot, 2021 yılında itibaren Ferrari ile yarışacağı için çok mutluluğu dile getirirken, takımla geleceğiyle ilgili olarak da heyecanlı olduğunu söyledi.

Ferrari Takım Müdürü Mattia Binotto da konuyla ilgili olarak, "Carlos'un 2021 sezonundan itibaren Ferrari'ye katılacağını duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Zaten beş yıllık deneyime sahip olan Carlos, çok yetenekli olduğunu kanıtladı" dedi.
Carlos Sainz, kariyerinde Toro Rosso, Renault ve McLaren ile toplam 102 kez yarıştı, 1 kez 3. oldu.
Ferrari, 2021 sezonunda Charles Leclerc ve Carlos Sainz ikilisi ile mücadele edecek.

Ferrari, Vettelin yerine Carlos Sainzi getirdi

    K League'in ilk haftasında atılan tüm golleri izliyoruz...
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Barcelona, ABD'li basketbolcu Malcolm Delaney ile yollarını ayırdı

    Barcelona, ABD'li basketbolcu Malcolm Delaney ile yollarını ayırdı

    Son dakika | Beşiktaş'ta Fernandes sesleri

    Son dakika | Beşiktaş'ta Fernandes sesleri

    Gaziantep FK ligin kalan haftalarından umutlu

    Gaziantep FK ligin kalan haftalarından umutlu

    Fabio Cannavaro Çin futbolu için tarih verdi

    Fabio Cannavaro Çin futbolu için tarih verdi

    Sıradaki Haber