Ferrari'den Sebastian Vettel kararı! Sözleşmesi uzatılmayacak...

Corona virüs salgını nedeniyle 2020 takvimi büyük bir sıkıntıya giren Formula 1’den şimdi de ayrılık haberi geldi.

Ferrari’den yapılan bilgilendirmede 2020 sezonu sonunda Sebastian Vettel ile yolların ayrılacağı kaydedildi.

Vettel ile sözleşme yenilenmeyeceği bildirildi. Bir süredir konuşulan ayrılık haberleri de resmileşmiş oldu.

Kariyerinde 4 kez dünya şampiyonluğu kazanan 32 yaşındaki Vettel, “Takım ve ben aramızda yaptığımız görüşmede devam etmeme kararı aldık. İki tarafın da isteksiz olduğunu fark ettik. Parasal konular konuşulmadı” dedi.

Şu anda 2020 takvimi aksadığı için eğer yarışlar 2021’e sarkarsa Vettel bekleyecek ve sezonun bitmesiyle veda edecek. Vettel, 2014’ten beri Ferrari’deydi.

Böyle veda etti

Vettel: Bu sporda en iyi sonuçlar için herkesin mükemmel uyum içinde çalışması gerekiyor. Karşılıklı olarak artık birlikte kalmak için ortak bir istek olmadığını fark ettik.

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