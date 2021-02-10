Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Fethi Pekin: Fenerbahçemizin haklılığını ve kumpas kurulduğunun tescillenmesini bekliyoruz
10.02.2021 - 15:56 | | Mustafa AKIN / İSTANBUL,(DHA)

Fethi Pekin: Fenerbahçemizin haklılığını ve kumpas kurulduğunun tescillenmesini bekliyoruz

'Futbolda sözde şike' soruşturmasında kumpas kurulduğu iddiasıyla açılan dava ileri bir tarihe ertelenirken, heyet; dava dosyasını, mütalaasını hazırlamak üzere savcıya göndererek duruşmayı 3 Mayıs 2021'e erteledi.

Fethi Pekin: Fenerbahçemizin haklılığını ve kumpas kurulduğunun tescillenmesini bekliyoruz
ABONE OL

İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 'Futbolda sözde şike' soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla açılan davanın 19'uncu celsesi görüldü. Silivri Cezaevi'nin karşısında görülen dava, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'ndeki (SEGBİS) bakım nedeniyle bugüne ertelenmişti. Mahkeme heyeti, dava dosyasını, mütalaasını hazırlamak üzere savcıya göndererek duruşmayı 3 Mayıs 2021'e erteledi.

Konu ile ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Spor Kulübü Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, "Davanın 19'uncu celsesi bugün sona erdi. Dolayısıyla geldiğimiz aşamada savcılık makamının mütalaası aşamasına geçildi. Savcılık makamı bir sonraki duruşmaya kadar mütalaasını hazırlayarak mahkemeye sunacak. Sonraki aşamada ise taraflardan savunma alınacak ve karara bağlanacak. Bir sonraki celse 3 Mayıs ile 4 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleşecek. Bizim her zamanki gibi beklentimiz Fenerbahçemizin haklılığını, kumpas ve tuzak kurulduğunun mahkemece tescillenmesi" dedi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe - Başakşehir sonrası olay Erol Bulut iddiası! 'Radikal kararlar...'

Fethi Pekin: Fenerbahçemizin haklılığını ve kumpas kurulduğunun tescillenmesini bekliyoruz

    Maç Özeti: Inter 4-0 Benevento
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Djokovic zorlansa da Avustralya Açık'ta 3. tura çıktı
      Djokovic zorlansa da Avustralya Açık'ta 3. tura çıktı
    2. Herkes Hışman Çizik'i konuşuyor...
      Herkes Hışman Çizik'i konuşuyor...
    3. Altay'da Osman Özköylü dönemi
      Altay'da Osman Özköylü dönemi
    4. F.Bahçeli yıldız PFDK'ya sevk edildi
      F.Bahçeli yıldız PFDK'ya sevk edildi
    5. 'F.Bahçe'ye kumpas kurulduğunu tescillenmesini beklıyoruz'
      'F.Bahçe'ye kumpas kurulduğunu tescillenmesini beklıyoruz'
    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Teknik direktör Klopp, Kovid-19 tedbirleri sebebiyle annesinin cenaze törenine katılamayacak

    Teknik direktör Klopp, Kovid-19 tedbirleri sebebiyle annesinin cenaze törenine katılamayacak

    Türk Telekom'dan Michael Eric'e teşekkür

    Türk Telekom'dan Michael Eric'e teşekkür

    Ziraat Türkiye Kupası! Galatasaray-Alanyaspor maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

    Ziraat Türkiye Kupası! Galatasaray-Alanyaspor maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

    Fenerbahçe HDI Sigorta'nın 3 maçı, Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi

    Fenerbahçe HDI Sigorta'nın 3 maçı, Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet