Fethi Pekin: Fenerbahçemizin haklılığını ve kumpas kurulduğunun tescillenmesini bekliyoruz

İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 'Futbolda sözde şike' soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla açılan davanın 19'uncu celsesi görüldü. Silivri Cezaevi'nin karşısında görülen dava, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'ndeki (SEGBİS) bakım nedeniyle bugüne ertelenmişti. Mahkeme heyeti, dava dosyasını, mütalaasını hazırlamak üzere savcıya göndererek duruşmayı 3 Mayıs 2021'e erteledi.

Konu ile ilgili Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Spor Kulübü Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, "Davanın 19'uncu celsesi bugün sona erdi. Dolayısıyla geldiğimiz aşamada savcılık makamının mütalaası aşamasına geçildi. Savcılık makamı bir sonraki duruşmaya kadar mütalaasını hazırlayarak mahkemeye sunacak. Sonraki aşamada ise taraflardan savunma alınacak ve karara bağlanacak. Bir sonraki celse 3 Mayıs ile 4 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleşecek. Bizim her zamanki gibi beklentimiz Fenerbahçemizin haklılığını, kumpas ve tuzak kurulduğunun mahkemece tescillenmesi" dedi.