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26.01.2021 - 12:21 | | FETHÄ°YE, (DHA) -Â

Fethiyespor'dan çifte imza

Misli.com 3'Ã¼ncÃ¼ Lig 2'nci Grup'ta ilk yarÄ±yÄ± lider tamamlayan Fethiyespor Ã§ifte transfere imza attÄ±.

Fethiyespor'dan çifte imza
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Â Ege ekibi Kozanspor'da forma giyen Tahir KurtuluÅŸ ve Vanspor'da oynayan orta saha Cem Ã–zdemir'i kadrosuna dahil etti.

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "KulÃ¼bÃ¼mÃ¼z, son olarak Kozanspor formasÄ± giyen 27 yaÅŸÄ±ndaki saÄŸ bek oyuncusu Tahir KurtuluÅŸ ile anlaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. Pazarspor, Ã‡orum FK, Vanspor FK ve BayrampaÅŸa formalarÄ±nÄ± da terleten Tahir KurtuluÅŸ'un kariyerinde 3'Ã¼ncÃ¼ Lig'de 174, 2'nci Ligde 11 maÃ§Ä± bulunuyor. Tahir KurtuluÅŸ'a hoÅŸ geldin diyor, lacivert-beyaz forma altÄ±nda baÅŸarÄ±lar diliyoruz. KulÃ¼bÃ¼mÃ¼z, son olarak Vanspor FK formasÄ± giyen 28 yaÅŸÄ±ndaki orta saha oyuncusu Cem Ã–zdemir ile anlaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. Adanaspor, Demir Grup Sivasspor, Kardemir KarabÃ¼kspor ve Manisa FK formalarÄ±nÄ± terleten Cem Ã–zdemir'in kariyerinde 34 SÃ¼per Lig, 83 TFF 1'nci Lig ve 27 2'nci Lig maÃ§Ä± bulunuyor. Cem Ã–zdemir'e hoÅŸ geldin diyor, lacivert-beyaz forma altÄ±nda baÅŸarÄ±lar diliyoruz" ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

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