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23.12.2020 - 08:11 | | Fanatik

Feyenoord Cenk Tosun'u transfer etmek istiyor

Milli oyuncu Cenk Tosun'un talipleri artmaya devam ediyor. Son olarak Hollanda temsilcisi Feyenoord, Cenk Tosun için Everton'a kiralama teklifinde bulundu. Sezon sonunda gerçcekleşecek Avrupa Şampiyonası için bir başka kulüpte düzenli oynama planı olan Cenk Tosun'un da bu teklife sıcak baktığı öğrenildi

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Premier Lig'de forma giyen Milli oyuncu Cenk Tosun'un talipleri artıyor. Son olarak Feyenoord golcü oyuncu Cenk Tosun için Everton'a kiralama teklifinde bulundu.

Sezon sonunda oynanacak Avrupa Şampiyonası için düzenli oynama planı olan Cenk Tosun'un da bu teklife sıcak baktığı öğrenildi. Cenk Tosun sakatlığının ardından Everton takımında ilk 11'de forma şansı bulamazken 4 maça sonradan dahil olmuştu.

Hollanda Eredivisie'de 4.sırada bulunan Feyenoord takımı 13 maçta 26 gol attı. Advocaat yönetimindeki Feyenoord'da bir başka milli oyuncu Orkun Kökçü de forma giyiyor.

Feyenoord Cenk Tosunu transfer etmek istiyor

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