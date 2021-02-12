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12.02.2021 - 22:32 | | AA

FIBA 19 Yaş Altı Dünya Kupası, Letonya'da düzenlenecek

Basketbolda 2021 FIBA 19 Yaş Altı Dünya Kupası'na Letonya'nın Riga ve Daugavpils kentlerinin ev sahipliği yapacağı duyuruldu.

FIBA 19 Yaş Altı Dünya Kupası, Letonya'da düzenlenecek
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Basketbolda 2021 FIBA 19 Yaş Altı Dünya Kupası'na Letonya'nın Riga ve Daugavpils kentlerinin ev sahipliği yapacağı duyuruldu.

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulu toplantısında alınan kararla, 19 Yaş Altı Dünya Kupası'nın Letonya'nın başkenti Riga ile Daugavpils kentinde düzenlenmesine karar verildi.

3-11 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek şampiyonada yer alacak 16 takım, maçlarına bu kentlerdeki 3 spor salonunda çıkacak. 

Yunanistan'da 2019 yılında düzenlenen önceki şampiyonayı, finalde Mali'yi 93-79 mağlup eden ABD kazanmıştı.

FIBA 19 Yaş Altı Dünya Kupası, Letonyada düzenlenecek

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