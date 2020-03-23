FIBA kararÄ±nÄ± ilerleyen haftalarda verecek!

UluslararasÄ± Basketbol Federasyonu (FIBA), yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alÄ±narak turnuvalarÄ±n geleceÄŸine iliÅŸkin kararÄ±n ilerleyen haftalarda verileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.Â

Federasyonun internet sitesinde yer alan aÃ§Ä±klamada, her kararÄ±n oyuncu, antrenÃ¶r, hakem ve taraftar saÄŸlÄ±ÄŸÄ± Ã¶n planda tutularak alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± vurgulanarak, "Lig ve kulÃ¼p yÃ¶netimleriyle yapÄ±lacak deÄŸerlendirmeden sonra FIBA Åžampiyonlar Ligi, Afrika Ligi ve Amerika Ligi'nin geleceÄŸiyle ilgili karar, ilerleyen haftalarda verilecek. AynÄ± karar, uluslararasÄ± turnuvalar iÃ§in de uygulanacak." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.Â

AÃ§Ä±klamada, ÅŸartlarÄ±n izin vermesi durumunda turnuvalarÄ±n tamamlanmasÄ±nÄ±n amaÃ§landÄ±ÄŸÄ± kaydedilirken, aksi halde oyuncularÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n hiÃ§bir ÅŸekilde riske atÄ±lmayacaÄŸÄ± belirtildi.Â

FIBA, 12 Mart'ta aÃ§Ä±klanan kararla koronavirÃ¼s nedeniyle sezon sonuna kadar bÃ¼tÃ¼n organizasyonlarÄ± askÄ±ya almÄ±ÅŸtÄ±.

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