FIBA Åžampiyonlar Ligi'nde format deÄŸiÅŸikliÄŸi
Basketbol FIBA Åžampiyonlar Ligi'nde 2020-21 sezonu play-off aÅŸamasÄ± grup formatÄ±nda oynanacak.Â
Basketbol FIBA Åžampiyonlar Ligi'nde 2020-21 sezonu play-off aÅŸamasÄ± grup formatÄ±nda oynanacak.Â
FIBA'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle turnuva formatÄ±nda deÄŸiÅŸikliÄŸe gidildiÄŸi belirtildi.Â
Buna gÃ¶re, normal sezonda yer alan 8 grubu ilk 2 sÄ±rada bitiren takÄ±mlar play-off'a yÃ¼kselecek.Â
2-3 Mart 2021 tarihinde baÅŸlayacak play-off aÅŸamasÄ±nda, kurayla 4'er takÄ±mÄ±n yer alacaÄŸÄ± 4 yeni grup oluÅŸturulacak.Â
Play-off gruplarÄ±nÄ± ilk 2 sÄ±rada tamamlayan takÄ±mlar ise, 2021'in mayÄ±s ayÄ±nda dÃ¼zenlecek 8'li finale katÄ±lmaya hak kazanacak.Â
TÃ¼rkiye'den Galatasaray, DarÃ¼ÅŸÅŸafaka Tekfen, PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka, TOFAÅž ve TÃ¼rk Telekom'un yer aldÄ±ÄŸÄ± turnuvada, daha Ã¶nce yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklikle normal sezonun dÃ¶rderli 8 grupta oynanmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.