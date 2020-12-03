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03.12.2020 - 20:39 |

FIBA Åžampiyonlar Ligi'nde format deÄŸiÅŸikliÄŸi

Basketbol FIBA Åžampiyonlar Ligi'nde 2020-21 sezonu play-off aÅŸamasÄ± grup formatÄ±nda oynanacak.Â

FIBA Åžampiyonlar Ligi'nde format deÄŸiÅŸikliÄŸi
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Basketbol FIBA Åžampiyonlar Ligi'nde 2020-21 sezonu play-off aÅŸamasÄ± grup formatÄ±nda oynanacak.Â 

FIBA'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle turnuva formatÄ±nda deÄŸiÅŸikliÄŸe gidildiÄŸi belirtildi.Â 

Buna gÃ¶re, normal sezonda yer alan 8 grubu ilk 2 sÄ±rada bitiren takÄ±mlar play-off'a yÃ¼kselecek.Â 

2-3 Mart 2021 tarihinde baÅŸlayacak play-off aÅŸamasÄ±nda, kurayla 4'er takÄ±mÄ±n yer alacaÄŸÄ± 4 yeni grup oluÅŸturulacak.Â 

Play-off gruplarÄ±nÄ± ilk 2 sÄ±rada tamamlayan takÄ±mlar ise, 2021'in mayÄ±s ayÄ±nda dÃ¼zenlecek 8'li finale katÄ±lmaya hak kazanacak.Â 

TÃ¼rkiye'den Galatasaray, DarÃ¼ÅŸÅŸafaka Tekfen, PÄ±nar KarÅŸÄ±yaka, TOFAÅž ve TÃ¼rk Telekom'un yer aldÄ±ÄŸÄ± turnuvada, daha Ã¶nce yapÄ±lan deÄŸiÅŸiklikle normal sezonun dÃ¶rderli 8 grupta oynanmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

FIBA Åžampiyonlar Liginde format deÄŸiÅŸikliÄŸi

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