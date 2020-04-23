Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBasketbol Haberleri FIBA’dan özel kılavuz
23.04.2020 - 07:00 |

FIBA’dan özel kılavuz

FIBA’da koronavirüs krizi sonrası basketbolda oluşabilecek sıkıntılara karşı özel bir çalışma yapıldı.

FIBA’dan özel kılavuz

Basketbolda oyuncular, menajerler, antrenörler ve kulüpler arasındaki anlaşmazlıklar için çözüm hizmetleri sunan ve FIBA tarafından tanınan Basketbol Tahkim Mahkemesi (BAT), koronavirüs kılavuzu hazırladığını duyurdu.

FIBA’nın resmi internet sitesine de konan kılavuzda transferler, anlaşma süreleri, sözleşme anlaşmazlıkları ile ilgili neler yapılacağı madde madde anlatıldı.
Hem kulüplerin hem de oyuncu ve teknik heyetlerin mağdur olmaması için bir kurul oluşturulduğu belirtildi. Bu kurulda FIBA Basketbol Tahkim Mahkemesi’nin (BAT) başkanı, başkan yardımcısı ve hakemleri özel bir çalışma yaptı.

FIBA’dan özel kılavuz

Neymar, NBA Efsanesi Kareem Abdul-Jabbar İle Tanışıyor

Yurtta karantinaya alınan Berke Özer'den teşekkür...
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Pfannenstiel sürprizi

Pfannenstiel sürprizi

FIBA’dan özel kılavuz

FIBA’dan özel kılavuz

Trabzonspor'dan Alexander Sörloth açıklaması

Trabzonspor'dan Alexander Sörloth açıklaması

Emre Kılınç'tan Galatasaray'a transfer mesajı

Emre Kılınç'tan Galatasaray'a transfer mesajı

Sıradaki Haber