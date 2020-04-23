FIBA’dan özel kılavuz

Basketbolda oyuncular, menajerler, antrenörler ve kulüpler arasındaki anlaşmazlıklar için çözüm hizmetleri sunan ve FIBA tarafından tanınan Basketbol Tahkim Mahkemesi (BAT), koronavirüs kılavuzu hazırladığını duyurdu.

FIBA’nın resmi internet sitesine de konan kılavuzda transferler, anlaşma süreleri, sözleşme anlaşmazlıkları ile ilgili neler yapılacağı madde madde anlatıldı.

Hem kulüplerin hem de oyuncu ve teknik heyetlerin mağdur olmaması için bir kurul oluşturulduğu belirtildi. Bu kurulda FIBA Basketbol Tahkim Mahkemesi’nin (BAT) başkanı, başkan yardımcısı ve hakemleri özel bir çalışma yaptı.

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