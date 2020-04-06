FIFA, 2019-2020 sezonunu süresiz uzatma kararı aldı!

FIFA'nın 2019-2020 sezonunu süresiz olarak uzatacağı iddia edildi. The Athletic'te yer alan habere göre, futbolun dünyadaki en üst organı FIFA, corona virüs pandemisinin etkisini yitirmeye başlamasının ardından liglerin yeniden oynanmasını talep ettiği ve 2019-2020 sezonunu süresiz olarak uzatacağı ifade edildi.

FIFA ayrıca, sezon sonunda sözleşmesi biten oyuncuların 2019-2020 sezonu resmen tescil edilene kadar şu anda forma giydikleri takımda kalmalarını sağlayacak ek maddeyi de resmen açıklayacak.

Böylelikle kiralık veya sözleşmeli olarak takımlarında forma giyen ve 30 Haziran'da anlaşmaları biten oyuncuların sezon bitene kadar şu anki kulüpleriyle kalmalarına izin verilecek.

FIFA'nın 48 saat içinde bu kararları resmen açıklaması bekleniyor.