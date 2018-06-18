FIFA’dan Meksika’ya dava

FIFA tarafından yapılan açıklamada, Rusya’da Dünya Kupası’na katılan Meksika Milli Takımı’na destek için Rusya’nın farklı şehirlerinde bulunan Meksika taraftarlarının davranışları ve çıkardığı olaylar nedeniyle Meksika Futbol Federasyonu’na karşı cezai işlem ve dava açıldığı bildirildi.

İşlemin başlatılmasındaki en büyük gerekçe olarak ise Meksika’nın Almanya ile oynadığı ve 1-0 kazandığı maç sırasında tribünlerden homofobik tezahüratlar yapılması gösterildi.