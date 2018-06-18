MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Kupası Haberleri FIFA’dan Meksika’ya dava
18.06.2018 - 17:36 | | İHA

FIFA’dan Meksika’ya dava

FIFA, Dünya Kupası’nda mücadele eden Meksika Milli Takımı’na destek için Rusya’da bulunan Meksika taraftarının davranışları nedeniyle Meksika Futbol Federasyonu’na karşı işlem başlattı.

FIFA’dan Meksika’ya dava
ABONE OL

FIFA tarafından yapılan açıklamada, Rusya’da Dünya Kupası’na katılan Meksika Milli Takımı’na destek için Rusya’nın farklı şehirlerinde bulunan Meksika taraftarlarının davranışları ve çıkardığı olaylar nedeniyle Meksika Futbol Federasyonu’na karşı cezai işlem ve dava açıldığı bildirildi.

İşlemin başlatılmasındaki en büyük gerekçe olarak ise Meksika’nın Almanya ile oynadığı ve 1-0 kazandığı maç sırasında tribünlerden homofobik tezahüratlar yapılması gösterildi.

    Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Transfer Haberleri | Jeroen Zoet Kimdir? Hollandalı Jeroen Zoet kaç yaşında?
      Transfer Haberleri | Jeroen Zoet Kimdir? Hollandalı Jeroen Zoet kaç yaşında?
    2. Transfer Haberleri | Lisandro Semedo kimdir? Kaç Yaşında?
      Transfer Haberleri | Lisandro Semedo kimdir? Kaç Yaşında?
    3. Transfer Haberleri | Axel Tuanzebe Kimdir?
      Transfer Haberleri | Axel Tuanzebe Kimdir?
    4. Transfer Haberleri | Florinel Coman kimdir? Romen oyuncu kaç yaşında?
      Transfer Haberleri | Florinel Coman kimdir? Romen oyuncu kaç yaşında?
    5. Transfer Haberleri | Choupo-Moting Kimdir? Kamerunlu oyuncu kaç yaşında?
      Transfer Haberleri | Choupo-Moting Kimdir? Kamerunlu oyuncu kaç yaşında?



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Transfer Haberleri | Kwadwo Asamoah kimdir? Ganalı oyuncu kaç yaşında?

    Transfer Haberleri | Kwadwo Asamoah kimdir? Ganalı oyuncu kaç yaşında?

    Transfer Haberleri | Salomon Kalou Kimdir?

    Transfer Haberleri | Salomon Kalou Kimdir?

    TFF ile Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı sona erdi

    TFF ile Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı sona erdi

    İtalya’da Miha Zajc analizi

    İtalya’da Miha Zajc analizi

    Sıradaki Haber