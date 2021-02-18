18.02.2021 - 16:39 | | İSTANBUL, (DHA) -
FIFA dünya sıralamasında A Milli Takım'ın yeri değişmedi
A Milli Futbol Takımı'nın, FIFA tarafından açıklanan dünya sıralamasında 32'nci basamaktaki yeri değişmedi.
A Milli Futbol Takımı'nın, FIFA tarafından açıklanan dünya sıralamasında 32'nci basamaktaki yeri değişmedi.
FIFA, şubat ayı dünya sıralamasını açıkladı. Geçen yılı 1487 puanla 32'nci sırada tamamlayan Türkiye, klasmandaki yerini korudu. Belçika'nın 1780 puanla zirvede yer aldığı sıralamada, 1755 puanlı Fransa ikinci, 1743 puanlı Brezilya üçüncü sırada bulunuyor.
İlk 10'a giren ülkeler şöyle sıralandı:
Sıra Takım Puan Değişim
1 Belçika 1780 -
2 Fransa 1755 -
3 Brezilya 1743 -
4 İngiltere 1670 -
5 Portekiz 1662 -
6 İspanya 1645 -
7 Arjantin 1642 -
8 Uruguay 1639 -
9 Meksika 1632 -
10 İtalya 1625 -