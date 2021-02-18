Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMilli Takım Haberleri FIFA dünya sıralamasında A Milli Takım'ın yeri değişmedi
18.02.2021 - 16:39 | | İSTANBUL, (DHA) -

FIFA dünya sıralamasında A Milli Takım'ın yeri değişmedi

A Milli Futbol Takımı'nın, FIFA tarafından açıklanan dünya sıralamasında 32'nci basamaktaki yeri değişmedi.

FIFA dünya sıralamasında A Milli Takım'ın yeri değişmedi
ABONE OL

A Milli Futbol Takımı'nın, FIFA tarafından açıklanan dünya sıralamasında 32'nci basamaktaki yeri değişmedi.

FIFA, şubat ayı dünya sıralamasını açıkladı. Geçen yılı 1487 puanla 32'nci sırada tamamlayan Türkiye, klasmandaki yerini korudu. Belçika'nın 1780 puanla zirvede yer aldığı sıralamada, 1755 puanlı Fransa ikinci, 1743 puanlı Brezilya üçüncü sırada bulunuyor.

İlk 10'a giren ülkeler şöyle sıralandı:

Sıra Takım Puan Değişim

1 Belçika 1780 -

2 Fransa 1755 -

3 Brezilya 1743 -

4 İngiltere 1670 -

5 Portekiz 1662 -

6 İspanya 1645 -

7 Arjantin 1642 -

8 Uruguay 1639 -

9 Meksika 1632 -

10 İtalya 1625 -

FIFA dünya sıralamasında A Milli Takımın yeri değişmedi

 

 

Osayi'den Galatasaray derbisi itirafı
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Tahkim süreci D-Smart'ta masaya yatırıldı
    Tahkim süreci D-Smart'ta masaya yatırıldı
  2. Misli.com 2. Lig Canlı Yayınları
    Misli.com 2. Lig Canlı Yayınları
  3. Lille - Ajax maçı Misli.com’da
    Lille - Ajax maçı Misli.com’da
  4. Efes-Olympiakos maçı iddaa oranları...
    Efes-Olympiakos maçı iddaa oranları...
  5. Hatay Belediyespor tek sayıyla kazandı
    Hatay Belediyespor tek sayıyla kazandı
YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | Ozan Kabak Şampiyonlar Ligi haftanın 11'inde

Son dakika | Ozan Kabak Şampiyonlar Ligi haftanın 11'inde

FIFA dünya sıralamasında A Milli Takım'ın yeri değişmedi

FIFA dünya sıralamasında A Milli Takım'ın yeri değişmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sporcu bursu açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sporcu bursu açıklaması

Lider Galatasaray'da Alanyaspor maçı hazırlıkları

Lider Galatasaray'da Alanyaspor maçı hazırlıkları

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet