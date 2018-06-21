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HaberlerDünya Kupası Haberleri FIFA, hakemin Ronaldo'nun formasını istediği iddiasını reddetti
21.06.2018 - 19:39 | | AA

FIFA, hakemin Ronaldo'nun formasını istediği iddiasını reddetti

FIFA, 2018 Dünya Kupası'nda dün oynanan Portekiz-Fas maçının ABD'li hakemi Mark Geiger'ın, devre arasında Cristiano Ronaldo'nun formasını istediği iddiasını yalanladı.

FIFA, hakemin Ronaldo'nun formasını istediği iddiasını reddetti
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FIFA, 2018 Dünya Kupası'nda dün oynanan Portekiz-Fas maçının ABD'li hakemi Mark Geiger'ın, devre arasında Cristiano Ronaldo'nun formasını istediği iddiasını yalanladı. Portekiz'e 1-0 yenilmesinin ardından elenen Fas Milli Takımı'nın futbolcusu Nordin Amrabat'ın, Hollanda basınına verdiği "Hakem neye alışık bilmiyorum ama Ronaldo'dan oldukça etkilenmişti. Pepe'den duyduğuma göre ilk yarıda onun formasını istemiş. Burası Dünya Kupası, sirk değil." demecine FIFA'dan yanıt geldi.

Açıklamada, hakem Mark Geiger'ın kati surette böyle bir talepte bulunmadığını söylediği belirtilerek, "FIFA, bir Fas Milli Takımı üyesi tarafından yapıldığı öne sürülen suçlamaları kınamaktadır. FIFA hakemlerinin 2018 Dünya Kupası'ndaki takımlarla ilişkileri ve davranışları, talimatlarda açıkça belirlenmiştir. Bay Geiger da maçı profesyonel bir anlayışla yönetmiştir." ifadelerine yer verildi.

    Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
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