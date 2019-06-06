MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Kupası Haberleri FIFA Kadınlar Dünya Kupası yarın başlıyor
06.06.2019 - 12:04 | | ANKARA (AA)

FIFA Kadınlar Dünya Kupası yarın başlıyor

Bu yıl 8'incisi düzenlenen FIFA Kadınlar Dünya Kupası heyecanı, yarın oynanacak tek karşılaşmayla başlayacak.

FIFA Kadınlar Dünya Kupası yarın başlıyor
ABONE OL

Fransa'nın ev sahipliğinde yarın başlayacak ve 7 Temmuz'a kadar devam edecek organizasyonda, 24 takım 6 grupta mücadele edecek.

ABD'nin 3 kez zaferle ayrılarak en başarılı takım unvanını elde ettiği organizasyonda, gruplarını ilk iki sırada tamamlayanlar ile en iyi 4 grup üçüncüsü, adlarını son 16 turuna yazdıracak.

Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin ilk kez kullanılacağı organizasyonun ilk gününde, ev sahibi Fransa, Güney Kore'yi Paris'teki Parc des Princes Stadı'nda konuk edecek. Mücadele, TSİ 22.00'da başlayacak.

Turnuvada mücadele edecek takımların gruplara dağılımı şöyle:

A Grubu: Fransa, Güney Kore, Norveç, Nijerya

B Grubu: Almanya, Çin, İspanya, Güney Afrika

C Grubu: Avustralya, İtalya, Brezilya, Jamaika

D Grubu: İngiltere, İskoçya, Arjantin, Japonya

E Grubu: Kanada, Kamerun, Yeni Zelanda, Hollanda

F Grubu: ABD, Tayland, Şili, İsveç

Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Transfer Haberleri | Jeroen Zoet Kimdir? Hollandalı Jeroen Zoet kaç yaşında?
    Transfer Haberleri | Jeroen Zoet Kimdir? Hollandalı Jeroen Zoet kaç yaşında?
  2. Transfer Haberleri | Lisandro Semedo kimdir? Kaç Yaşında?
    Transfer Haberleri | Lisandro Semedo kimdir? Kaç Yaşında?
  3. Transfer Haberleri | Axel Tuanzebe Kimdir?
    Transfer Haberleri | Axel Tuanzebe Kimdir?
  4. Transfer Haberleri | Florinel Coman kimdir? Romen oyuncu kaç yaşında?
    Transfer Haberleri | Florinel Coman kimdir? Romen oyuncu kaç yaşında?
  5. Transfer Haberleri | Choupo-Moting Kimdir? Kamerunlu oyuncu kaç yaşında?
    Transfer Haberleri | Choupo-Moting Kimdir? Kamerunlu oyuncu kaç yaşında?



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Transfer Haberleri | Kwadwo Asamoah kimdir? Ganalı oyuncu kaç yaşında?

Transfer Haberleri | Kwadwo Asamoah kimdir? Ganalı oyuncu kaç yaşında?

Transfer Haberleri | Salomon Kalou Kimdir?

Transfer Haberleri | Salomon Kalou Kimdir?

TFF ile Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı sona erdi

TFF ile Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı sona erdi

İtalya’da Miha Zajc analizi

İtalya’da Miha Zajc analizi

Sıradaki Haber