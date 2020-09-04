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04.09.2020 - 14:37 | | AA

FIFA ve UEFA'dan Fatih Terim'e doğum günü kutlaması

FIFA ve UEFA, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in doğum gününü kutladı.

FIFA ve UEFA'dan Fatih Terim'e doğum günü kutlaması
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FIFA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Fatih Terim Galatasaray'a ilk olarak 1974 yılında 20 yaşındayken katıldı. Bugün 67 yaşına giriyor ve hala orada. İyi ki doğdun İmparator." ifadelerine yer verildi.

UEFA Avrupa Ligi'nin Twitter hesabından yayımlanan mesajda ise Galatasaray'ın 2000 yılında UEFA Kupası'nı kazandığı Arsenal maçından görüntülere yer verilerek, "Mutlu yıllar Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim." denildi.

FIFA ve UEFAdan Fatih Terime doğum günü kutlaması

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