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08.07.2018 - 17:17 | | ZAGREB (AA)

FIFA, Vida hakkında soruşturma başlattı

FIFA, Hırvatistan'ın savunma oyuncusu Domagoj Vida hakkında "Ukrayna'yı öven söylemler" kullandığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını açıkladı. Açıklamada, görüntünün inceleme altına alındığı ifade edilirken, Vida'nın "provokasyon" yaptığı gerekçesiyle iki maç ve en az 5 bin İsviçre frangı para cezası alabileceği bildirildi.

FIFA, Vida hakkında soruşturma başlattı
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Vida, Rusya'yı karıştırdı! Maçtan sonra...
Vida, Rusya'yı karıştırdı! Maçtan sonra...
Vida, Rusya'yı karıştırdı! Maçtan sonra...
Vida, Rusya'yı karıştırdı! Maçtan sonra...Haberin Tüm Fotoğrafları

FIFA, Hırvatistan A Milli Futbol Takımı savunma oyuncusu Domagoj Vida hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

FIFA'dan yapılan açıklamada, Beşiktaş'ta da forma giyen Hırvat futbolcu Vida'nın, 2018 FIFA Dünya Kupası kapsamında dün akşam oynanan Rusya karşılaşmasının ardından yayımlanan görüntüde "Ukrayna'yı öven söylemler" kullandığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Rusya'ya penaltılarda 4-3 üstünlük sağlayarak yarı finale yükselen Hırvatistan oyuncularının dün akşam yaptıkları kutlama sırasında Vida'nın, "Zafer Ukrayna'nın" (Glory to Ukraine) sözlerini kullanması nedeniyle soruşturma altına alındığı kaydedilen açıklamada, Hırvat oyuncunun yanında eski milli futbolcu Ognjen Vukovejic'in de bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, görüntünün inceleme altına alındığı ifade edilirken, Vida'nın "provokasyon" yaptığı gerekçesiyle iki maç ve en az 5 bin İsviçre frangı para cezası alabileceği bildirildi.

Vida ise FIFA'nın açıklamasının ardından, galibiyetin Hırvatistan adına kazanıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti: "Siyasi bir durum yok. Görüntü şaka amaçlıydı. Ukrayna'da Dynamo Kyiv forması giydiğim zamanlardan çok arkadaşım var. Başka da bir niyetim yoktu. Rusya halkını seviyorum. Şakaydı." Hırvatistan medyasında yer alan haberlerde de "Vida, görüntüde kullandığı mesaj yüzünden Dünya Kupası'na veda mı edecek?" ifadesi kullanıldı.



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