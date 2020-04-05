05.04.2020 - 07:00 |
FIFA'da toplantı! Kasımdaki maçlar bile iptal edildi...
FIFA Konfederasyonlar Çalışma Grubu ilk toplantısında radikal kararlar aldı.
ONUR DİNÇER
Korona süreci nedeniyle kurulan FIFA Konfederasyonlar Çalışma Grubu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Salgın nedeniyle alınan bazı kararlar şöyle:
-2022 Dünya Kupası elemelerinin maç takvimi değişecek.
- Kasım ayında Hindistan’da yapılacak olan FIFA U17 Kadınlar Dünya Kupası ertelendi.
-Panama-Kosta Rika ev sahipliğinde ağustos, eylül aylarında düzenlenecek FIFA U20 Kadınlar Dünya Kupası ileri bir tarihe alınacak.
-2020 Tokyo Olimpiyatı bir yıl ertelenince, 23 yaş sınırı olan olimpik futbol milli takımları için sınır 24 yaşa çekildi.
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