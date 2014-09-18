FIFA'dan Ali Adnan'a övgü!

17. Asya Oyunları'nda D Grubu karşılaşmasında Irak ile turnuvanın son şampiyonu Japonya karşılaştı. Çaykur Rizespor forması giyen 20 yaşındaki Ali Adnan birisi frikikten olmak üzere attığı 2 golle takımının mücadeleyi 3-1 kazanmasında önemli rol üstlendi.

Bu sonuçla Irak, grubunda liderliğe çıkarak avantaj yakaladı. Maçın ardından Irak'ın kaptanı Yunus Mahmud, Japonya karşısında aldıkları galibiyetin çok önemli olduğunu ve Ali Adnan gibi genç oyuncuların gösterdiği performansla öz güvenini tazelediğini ifade etti.

FIFA'nın internet sitesinde yer alan haberde de Irak'ın galibiyete Ali Adnan'ın yüksek performansı sayesinde ulaştığı ifade edilirken, genç futbolcu "yeni yıldız adayı" olarak nitelendi.

Türkiye'de geçen yıl düzenlenen FIFA 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nın yıldızları arasında yer alan Çaykur Rizesporlu genç yeteneğin, Asya'da yılın en iyi genç oyuncusu seçildiği hatırlatılırken, Avrupa'nın önemli takımlarının oyuncu izleme ekiplerinin Ali Adnan'ı sürekli takip ettiği belirtildi.