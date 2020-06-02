FIFA'dan futbol paydaşlarına "George Floyd" uyarısı

Yapılan açıklamada, futbol paydaşlarının yaşanan durumun trajik yönünü göz ardı etmemesi gerektiği belirtilerek, "FIFA, konunun ne kadar hassas olduğunun farkında. George Floyd'un başına gelen trajik olay nedeniyle ona sahada destek vermek isteyen futbolcuların endişelerini de anlıyor." ifadeleri kullanıldı.

Kulüplere ve organizatörlere seslenen FIFA, "Oyunun kuralını belirleyen ve yöneten tarafların, futbolculara ceza verilmesi konusu gündeme geldiğinde ortak sağduyu ve olayın içeriğinin hassaslığını göz önüne almasını istiyoruz." uyarısında bulundu.

Floyd'un öldürülmesine birçok yıldız futbolcu sahada tepki göstermişti. Borussia Dortmund'da forma giyen İngiliz futbolcu Jadon Sancho, Paderborn ile oynadıkları lig maçında attığı gol sonrası formasının altına giydiği ve üzerinde "George Floyd için adalet" yazan tişörtü kameralara göstermiş ve formasını çıkardığı için sarı kartla cezalandırılmıştı. Aynı maçta takım arkadaşı Achraf Hakimi ise attığı golün ardından formasının altındaki Floyd mesajını göstermiş ama formasını çıkarmadığı için ceza almamıştı.

Bundesliga'da Schalke 04 forması giyen ABD'li futbolcu Weston McKennie maça "George için adalet" yazılı pazubendiyle çıkarken, Borussia Mönchengladbach'ın forveti Marcus Thuram ise spor tarihinin en önemli protestolarından birini sergileyen eski Amerikan futbolu oyuncusu Colin Kaepernick'in diz çökme hareketini, attığı golün ardından tekrar etmişti.

Bu olayların ardından Almanya Futbol Federasyonu, "Sahada politik, dini veya bireysel görüş sergilenemez." kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle bu futbolculara ceza verilip verilmeyeceği konusunu görüşmek üzere toplanma kararı almıştı.

Paul Pogba'dan George Floyd'un öldürülmesine tepki

İngiltere ekibi Manchester United'ın Fransız futbolcusu Paul Pogba, ABD'de George Floyd isimli siyahinin polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesini kınadı.

Pogba, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, yumruğunu havaya kaldırmış şekilde fotoğrafını paylaşarak, "Son günlerde Minneapolis'te yaşananlar hakkında hislerimi nasıl anlatabileceğim konusunda çok düşündüm. Öfke, nefret, acı, üzüntü hissettim. Futbolda, işte, okulda, her yerde, her gün ırkçılığa maruz kalan George ve tüm siyahi insanlar için üzüntü duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Irkçılığın bir an önce sonlanması gerektiğini vurgulayan Pogba, "Yarın ya da ertesi gün değil, bugün bitmesi gerek. Irkçılıktan kaynaklanan şiddete artık müsamaha gösterilemez. Müsamaha etmeyeceğim, müsamaha etmeyeceğiz. Irkçılık cahilliktir, sevgi erdemdir. Sessiz kalmayın. Irkçılığa karşı durun." yorumunu yaptı.

Chelsea'den George Floyd paylaşımı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde siyahi George Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesine tepki gösterdi.

Londra ekibinin internet sitesinde yer alan açıklamada, "Chelsea Futbol Kulübü, ayrımcılık, vahşet ve adaletsizlikle mücadelede George Floyd ve tüm kurbanlarla birlikte. Kulüp olarak, çözümün bir parçası olmaya kararlıyız. Adalet, eşitlik ve anlamlı değişim isteyen herkese katılıyoruz. Yeter artık. Birlikte daha güçlüyüz." ifadeleri kullanıldı.

Başkent temsilcisinin Alman savunma oyuncusu Antonio Rudiger de sosyal medya hesabından, "İşi insanları korumak ve onlara hizmet etmek olan polis, böyle bir vahşet ve ırkçılıkla davranıyorsa, ABD'deki bu sisteme saygımı kaybediyorum. Olanlar tek bir vaka değil, önlemler alınmalı." paylaşımını yaptı.

Brezilyalı Willian ile İspanyol Cesar Azpilicueta, kulübün açıklamasını sosyal medya hesaplarından paylaştı.