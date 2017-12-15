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15.12.2017 - 23:23 | | AA

FIFA'dan İspanyol futboluna uyarı

FIFA, iç işlerine siyasi veya dışarıdan herhangi bir müdahale yapılmaması konusunda İspanya Futbol Federasyonuna (RFEF) uyarıda bulundu.

FIFA'dan İspanyol futboluna uyarı
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FIFA, iç işlerine siyasi veya dışarıdan herhangi bir müdahale yapılmaması konusunda İspanya Futbol Federasyonuna (RFEF) uyarıda bulundu. FIFA'dan yapılan açıklamada, RFEF'e, iç işlerine siyasi veya dışarıdan herhangi bir müdahale olmaması gerektiği konusunda uyarı mektubu yollandığı belirtildi.

Açıklamada, federasyonların bağımsız koşullarda çalışmasına son derece önem verildiği vurgulanarak, "Önümüzdeki haftalarda FIFA ve UEFA gözlemcileri, Madrid'e gelerek RFEF'teki gelişmeleri yakından takip edecektir." ifadelerine yer verildi.

Yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle temmuz ayında görevine son verilen eski RFEF Başkanı Angel Maria Villar'ın yerine, geçici olarak Juan Luis Larrea atanmıştı.

İspanyol basınında yer alan iddialara göre RFEF'te başkanlık seçimi, İspanya'da spordan sorumlu bakanlığın isteği doğrultusunda uzun bir süredir erteleniyor.

FIFA'nın uyarısının dikkate alınmaması halinde İspanya Milli Takımı'nın 2018 Dünya Kupası'ndan men edilebileceği ifade ediliyor.

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