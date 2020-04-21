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21.04.2020 - 10:28 | | İSTANBUL (İHA) -

FIFA'dan kadın futboluna 1 milyar dolar

FIFA, korona virüsün etkilerine rağmen kadın futbolu konusunda planlanan yatırımı gerçekleştirecek. Daha önce alınan karar neticesinde kadın futbolu için 1 milyar dolar tutarındaki yatırım, planlandığı gibi devam edecek.

FIFA'dan kadın futboluna 1 milyar dolar

FIFA, korona virüsün futboldaki olumsuz etkilerine karşın kadın futboluna 1 milyar dolarlık yatırımını gerçekleştirecek.

2019-2022 yılları arasında kadın futboluna 1 milyar dolar yatırım yapacağını açıklayan FIFA, bu yatırıma ara vermeden devam edecek. Planlanan finansman, kadın futbolunun geliştirilmesi, kapasite artırma, kalkınma programları, yönetim ve liderlik, profesyonelleşme ve teknik programlara yansıtılacak.

FIFAdan kadın futboluna 1 milyar dolar

 

 

 

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