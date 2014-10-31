MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Kupası Haberleri FIFA'dan Kırım gafı! Özür dilediler
31.10.2014 - 11:10 |

FIFA'dan Kırım gafı! Özür dilediler

FIFA, 2018 Dünya Kupası logo tanıtım filminde Kırım’ı Rus toprağı olarak gösteren haritadan dolayı özür diledi.

FIFA'dan Kırım gafı! Özür dilediler
ABONE OL

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Rusya'da düzenlenecek olan 2018 Dünya Kupası'nın logosunun tanıtım filminde Kırım'ı Rusya haritası içinde gösteren görüntü nedeniyle özür diledi. Moskova'daki Bolşoy Tiyatrosu önünde salı günü yapılan gösterimde ev sahibi Rusya'nın haritası birkaç saniyeliğine yer almış, haritada Kırım'ın Rusya Federasyonu'nun parçası olarak gösterilmesi dikkat çekmişti.

FIFA'dan perşembe günü yapılan açıklamada 2018 Dünya Kupası logo tanıtımı için organizasyon komitesinin yerel bir reklam ajansını görevlendirdiği belirtilerek, durumdan dolayı özür dilendi. Kısa açıklamada, “Maalesef seçilen ve yerel hizmet sunucusu tarafından projeksiyon için kullanılan Rusya haritası dikkatimizden kaçmıştır” ifadesine yer verilerek, söz konusu kısa bölümün görüntüsünün videodan silindiği de kaydedildi.

Bu yılın başlarında Rusya yanlısı silahlı güçlerin Kırım'da stratejik açıdan önemli binaları işgal etmesi üzerine mart ayında yapılan tartışmalı referandumda Ukrayna'dan ayrılma kararı çıkmıştı. Rusya Kırım Yarımadasını Rusya Federasyonu topraklarına katmış, Ukrayna yönetimi bu adımı tanımamıştı.

Video gafı, FIFA ve UEFA nezdinde Kırımlı futbol kulüplerinin statüsü konusunda Rusya ve Ukrayna arasında yoğun tartışmaların yaşandığı bir döneme denk geldi. UEFA, ağustos ayında aldığı kararla, Rus futbol ligi sistemine dahil olan üç Kırım takımının maçlarını tanımayacağını bildirmişti.

(NTV)

    Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Transfer Haberleri | Jeroen Zoet Kimdir? Hollandalı Jeroen Zoet kaç yaşında?
      Transfer Haberleri | Jeroen Zoet Kimdir? Hollandalı Jeroen Zoet kaç yaşında?
    2. Transfer Haberleri | Lisandro Semedo kimdir? Kaç Yaşında?
      Transfer Haberleri | Lisandro Semedo kimdir? Kaç Yaşında?
    3. Transfer Haberleri | Axel Tuanzebe Kimdir?
      Transfer Haberleri | Axel Tuanzebe Kimdir?
    4. Transfer Haberleri | Florinel Coman kimdir? Romen oyuncu kaç yaşında?
      Transfer Haberleri | Florinel Coman kimdir? Romen oyuncu kaç yaşında?
    5. Transfer Haberleri | Choupo-Moting Kimdir? Kamerunlu oyuncu kaç yaşında?
      Transfer Haberleri | Choupo-Moting Kimdir? Kamerunlu oyuncu kaç yaşında?



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Transfer Haberleri | Kwadwo Asamoah kimdir? Ganalı oyuncu kaç yaşında?

    Transfer Haberleri | Kwadwo Asamoah kimdir? Ganalı oyuncu kaç yaşında?

    Transfer Haberleri | Salomon Kalou Kimdir?

    Transfer Haberleri | Salomon Kalou Kimdir?

    TFF ile Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı sona erdi

    TFF ile Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı sona erdi

    İtalya’da Miha Zajc analizi

    İtalya’da Miha Zajc analizi

    Sıradaki Haber