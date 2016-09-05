MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Kupası Haberleri FIFA'dan Kosovalı 6 futbolcuya izin!
05.09.2016 - 21:17 | | İSTANBUL (AA)

FIFA'dan Kosovalı 6 futbolcuya izin!

FIFA, Kosova Milli Takımı'nın, 6 futbolcuyu daha kadroya dahil etmesini onayladı.

FIFA'dan Kosovalı 6 futbolcuya izin!
ABONE OL

FIFA, mayıs ayında üyeliğe kabul ettiği Kosova Milli Takımı'nın, 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kapsamında oynayacağı Finlandiya maçına saatler kala 6 futbolcunun daha kadroda yer almasına izin verdi.

Kosova Futbol Federasyonu'nun internet sitesinden yapılan açıklamada, 6 futbolcunun daha Kosova'yı temsilen sahada bulunabileceğiyle ilgili FIFA'dan belgelerin geldiği bildirildi.

Kaleci Samir Ujkani, Milot Rashica, Amir Rrahmani, Valon Berisha, Kasımpaşa'da oynayan Herolind Shala ve Atiker Konyaspor forması giyen Alban Meha'nın oynanacak Finlandiya maçı kadrosunda yer alabileceği kaydedildi.

Öte yandan, tarihinde ilk defa FIFA tarafından düzenlenen bir organizasyonda resmi maça çıkacak Kosova'da, oyuncuların karardan çok memnun oldukları belirtildi.

FIFA, daha önce 15 futbolcunun Kosova'yı temsil etmesini onaylamıştı.

Kosova, 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye'nin de yer aldığı I Grubu'nda bulunuyor. Kosova ayrıca grupta, Finlandiya, Ukrayna, Hırvatistan ve İzlanda ile de mücadele edecek.

Kosova Milli Takımı ilk maçında bugün TSİ 21:45'te deplasmanda Finlandiya ile karşılaştı ve 1-1 berabere kaldı.

    Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Transfer Haberleri | Jeroen Zoet Kimdir? Hollandalı Jeroen Zoet kaç yaşında?
      Transfer Haberleri | Jeroen Zoet Kimdir? Hollandalı Jeroen Zoet kaç yaşında?
    2. Transfer Haberleri | Lisandro Semedo kimdir? Kaç Yaşında?
      Transfer Haberleri | Lisandro Semedo kimdir? Kaç Yaşında?
    3. Transfer Haberleri | Axel Tuanzebe Kimdir?
      Transfer Haberleri | Axel Tuanzebe Kimdir?
    4. Transfer Haberleri | Florinel Coman kimdir? Romen oyuncu kaç yaşında?
      Transfer Haberleri | Florinel Coman kimdir? Romen oyuncu kaç yaşında?
    5. Transfer Haberleri | Choupo-Moting Kimdir? Kamerunlu oyuncu kaç yaşında?
      Transfer Haberleri | Choupo-Moting Kimdir? Kamerunlu oyuncu kaç yaşında?



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Transfer Haberleri | Kwadwo Asamoah kimdir? Ganalı oyuncu kaç yaşında?

    Transfer Haberleri | Kwadwo Asamoah kimdir? Ganalı oyuncu kaç yaşında?

    Transfer Haberleri | Salomon Kalou Kimdir?

    Transfer Haberleri | Salomon Kalou Kimdir?

    TFF ile Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı sona erdi

    TFF ile Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı sona erdi

    İtalya’da Miha Zajc analizi

    İtalya’da Miha Zajc analizi

    Sıradaki Haber