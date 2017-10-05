FIFA'dan Oğuz Sarvan'a görev

UEFA Gözlemcisi Oğuz Sarvan, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İrlanda Cumhuriyeti ile Moldova arasında oynanacak karşılaşmada görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada, Oğuz Sarvan'ın yarın İrlanda Cumhuriyeti'nin sahasında Moldova ile oynayacağı eleme maçında, hakem gözlemcisi olarak görev alacağı bildirildi.