MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Kupası Haberleri FIFA'dan Oğuz Sarvan'a görev
05.10.2017 - 14:47 |

FIFA'dan Oğuz Sarvan'a görev

UEFA Gözlemcisi Oğuz Sarvan, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İrlanda Cumhuriyeti ile Moldova arasında oynanacak karşılaşmada görev yapacak.

FIFA'dan Oğuz Sarvan'a görev
ABONE OL

UEFA Gözlemcisi Oğuz Sarvan, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde İrlanda Cumhuriyeti ile Moldova arasında oynanacak karşılaşmada görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada, Oğuz Sarvan'ın yarın İrlanda Cumhuriyeti'nin sahasında Moldova ile oynayacağı eleme maçında, hakem gözlemcisi olarak görev alacağı bildirildi.

    Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Transfer Haberleri | Jeroen Zoet Kimdir? Hollandalı Jeroen Zoet kaç yaşında?
      Transfer Haberleri | Jeroen Zoet Kimdir? Hollandalı Jeroen Zoet kaç yaşında?
    2. Transfer Haberleri | Lisandro Semedo kimdir? Kaç Yaşında?
      Transfer Haberleri | Lisandro Semedo kimdir? Kaç Yaşında?
    3. Transfer Haberleri | Axel Tuanzebe Kimdir?
      Transfer Haberleri | Axel Tuanzebe Kimdir?
    4. Transfer Haberleri | Florinel Coman kimdir? Romen oyuncu kaç yaşında?
      Transfer Haberleri | Florinel Coman kimdir? Romen oyuncu kaç yaşında?
    5. Transfer Haberleri | Choupo-Moting Kimdir? Kamerunlu oyuncu kaç yaşında?
      Transfer Haberleri | Choupo-Moting Kimdir? Kamerunlu oyuncu kaç yaşında?



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Transfer Haberleri | Kwadwo Asamoah kimdir? Ganalı oyuncu kaç yaşında?

    Transfer Haberleri | Kwadwo Asamoah kimdir? Ganalı oyuncu kaç yaşında?

    Transfer Haberleri | Salomon Kalou Kimdir?

    Transfer Haberleri | Salomon Kalou Kimdir?

    TFF ile Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı sona erdi

    TFF ile Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı sona erdi

    İtalya’da Miha Zajc analizi

    İtalya’da Miha Zajc analizi

    Sıradaki Haber